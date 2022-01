Coppa Italia Dilettanti: rinviata la finale di Eccellenza tra Montecchio Maggiore e Portomansué

Si sarebbe dovuta giocare domani giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell'Epifania, la finale di Coppa Italia dilettanti di Eccellenza Veneto tra Montecchio Maggiore e Portomansué. Ma la situazione pandemica si fa sentire e la Lega Nazionale Dilettanti del Veneto nel frattempo ha deciso di sospendere temporaneamente le gare di Eccellenza maschile e femminile, di Calcio A5 C1 e Calcio A5 Serie C femminile (campionati di sua competenza).

LA NOTA DELLA LND DEL VENETO

«A seguito di problematiche afferenti al Covid-19, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato di rinviare la finale della Coppa Italia Dilettanti tra UC Montecchio Maggiore e Portomansuè, originariamente in calendario giovedì 6 gennaio, riprogrammandola per domenica 23 gennaio, con inizio alle ore 14.30, allo Stadio Comunale “W. Martire” di Dolo (Venezia)».

Il direttivo veneto della LND informa anche che per la finale di Coppa Italia Eccellenza in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente Regolamento del giuoco del calcio.