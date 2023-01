Calciomercato: E' ufficiale! Emanuele Padella saluta il LR Vicenza e va al Mantova

Dopo quattro anni col LR Vicenza, due stagioni in C (protagonista della promozione) e due in B, il difensore romano 34enne Emanuele Padella si trasferisce al Mantova. Una notizia già nell'aria da alcuni giorni con una trattativa in corso che si è perfezionata giovedì 19 gennaio 2023. Padella aveva la possibilità di trasferirsi in Lazio a Viterbo, ma probabilmente ha preferito rimanere vicino a dove ha messo radici la sua famiglia avvero Vicenza.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Parma, Grosseto, Virtus Entella, Ascoli, Benevento e Vicenza.

LA NOTA DEL LR VICENZA: CESSIONE DEFINITIVA

La società LR Vicenza comunica con una nota «di aver ceduto al Mantova 1911, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Padella.

Padella, difensore centrale classe 1988, in biancorosso dal 2019, ha disputato 89 partite tra campionato e coppa, siglando 4 reti».

E conclude: «Il club desidera ringraziare Emanuele per la professionalità e l’attaccamento dimostrato ai colori biancorossi in questi anni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera».