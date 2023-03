Calcio, serie D/C: pari a reti inviolate per il Cartigliano e sconfitta in trasferta per Montecchio

Il Cartigliano di mister Ferronato conquista un punto in casa allo stadio Fair Play contro gli ospiti del Cjarlins Muzane. Da segnalare la traversa colpita con un bel tiro di Lorenzo Barzon e l'occasionissima da rete di Thomas Scapin. I frilani sul finale hanno avuto un paio di oaccasioni per conquistare i tre punti, ma la difesa dei padroni di casa ha lavorato bene disinnescando l'attacco avversario.

I biancorossi del Montecchio Maggiore, che ritrovano l’allenatore Federico Coppola, in trasferta sotto le Dolomiti Bellunesi subiscono tre reti e poi cercano di rimediare: ne recuperano due ma non basta.



Di seguito i risultati della nona giornata del girone di ritorno del campionato di serie D girone C:

Adriese-Union Clodiense 0-2 - RETI: 1’ pt rig. Ouro Issa, 14' st Ouro Issa

Campodarsego-Caldiero 3-1 - RETI: 4’ pt Orfeini (Cal), 16' pt Alluci (Cam), 46' pt Alluci (Cam), 20' st Perez (Cam)

Cartigliano-Cjarlins, 0-0

Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore 3-2 - RETI: 9' pt Cossalter (D), 2' st Svidercoschi (D), 23' st Svidercoschi (D), 40' st Ferchichi (M), 51' st Gulic (M)

Mestre-Este 0-1 - RETE: 31'pt Cuccato (anticipo 04/03)

Portogruaro-Montebelluna 3-1- RETI: 8' pt De Paoli (M), 24' pt rigore Alcantara (P), 44' pt Alcantara (P), 17' st Bonaldi (P)

Torviscosa-Levico 2-0 - RETI: 20' pt Ciriello, 35' st Grabero

Villafranca Veronese-Luparense 0-1 - RETI: 13' st Bussi

Virtus Bolzano-Legnago 2-0 3' pt Nicotera, 20' st Kavcic

CLASSIFICA

Legnago 49

Union Clodiense 45

Este 42

Adriese 41

Virtus Bolzano 41

Cjarlins Muzane 40

Campodarsego 39

Caldiero 38

Cartigliano 38

Luparense 35

Dolomiti Bellunesi 34

Mestre 33

Montecchio Maggiore 30

Torviscosa 27

Portogruaro 26

Levico 24

Montebelluna 22

Villafranca 21

PROSSIMO TURNO: domenica 12 marzo 2023, ore 14 e 30

Caldiero-Este

Cjarlins-Mestre

Legnago-Dolomiti Bellunesi

Levico-Campodarsego

Luparense-Virtus Bolzano

Montecchio Maggiore-Adriese

Portogruaro-Villafranca Veronese

Montebelluna-Torviscosa

Union Clodiense-Cartigliano

Dal campo la tribuna del Fair Play nel match Cartigliano-Cjarlins