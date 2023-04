Calcio, Serie D/C: il Cartigliano frena la corsa dell’Adriese ed è salvezza

Bella impresa del Cartigliano di mister Ferronato che in casa allo stadio Fair Play ferma la corsa dell’Adriese che rimane terza in classifica. I tre punti portano matematicamente alla salvezza i biancocelesti: festa grande a fine match allo stadio Fair Play di Cartigliano. Anche la seconda della classe, l’Union Codiense, perde nel derby al Baracca di Mestre, mentre la prima in classifica, il Legnago, vola a 59 punti battendo di misura il Montecchio Maggiore.



Ecco i risultati della terzultima (la 15esima di ritorno) giornata del girone C del campionato di Serie D.

Caldiero-Cjarlins Muzane 1-1 - RETI: 30' pt Valenti (CM), 15' st Braga (Ca)

Campodarsego-Montebelluna 4-0 - RETI: 13' pt Diarrassouba (C), 13' st, 25' st Orlandi (C), 40' st Rivi (C)

Cartigliano-Adriese 3-2 - RETI: 1' pt Brugnolo (C), 12' pt Tiozzo (A), 17' pt Boudraa (C), 9' st Rabbas (A), 33' st Di Gennaro (C)

Dolomiti Bellunesi-Luparense 1-2 - RETI: 42' pt Bussi (L), 39' st Vavassori (D), 46' st Merkaj (L)

Este-Levico 1-1 - RETI: 18' pt Moraschi (L), 8' st Perkovic (E)

Legnago-Montecchio Maggiore 2-1- RETI: 45' pt Baradji (L), 7' st Visinoni (M), 13' st Sinani (L)

Mestre-Union Clodiense 2-1 - RETI: 6' pt Miccoli (M), 22' pt Corteggiano (M), 42' st F. Serena (U)

Torviscosa-Villafranca Veronese 2-2 35' pt Fornari (V), 1' st Vetere (V), 4' st Bertoni (T), 24' st Gubellini (T)

Virtus Bolzano-Portogruaro 2-1 - RETI: 9' pt Busetto (V), 16' st Basso (P), 23' st Osorio (V)

CLASSIFICA

Legnago 59

Union Clodiense 54

Adriese 52

Campodarsego 50

Este 50

Virtus Bolzano 49

Luparense 49

Cjarlins Muzane 46

Caldiero 46

Cartigliano 45

Mestre 43

Dolomiti Bellunesi 39

Montecchio Maggiore 35

Torviscosa 35

Villafranca 33

Portogruaro 31

Montebelluna 28

Levico 27

PROSSIMO TURNO: 30 aprile 2023 ore 15:

Adriese-Mestre

Levico-Cjarlins Muzane

Luparense-Legnago

Montecchio-Cartigliano

Portogruaro-Dolomiti Bellunesi

Montebelluna-Este

Torviscosa-Virtus Bolzano

Union Clodiense-Caldiero

Villafranca Veronese-Campodarsego