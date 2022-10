Calcio, serie C - Primo tempo Novara-Vicenza (2-0): il Lane prende due legni e poi subisce il primo gol

Di fronte a 500 tifosi biancorossi al seguito del Lane, gli uomini di mister Francesco Baldini cominciano il match contro i piemontesi del Novara con dei buoni spunti. Dopo aver rischiato un gol di testa di Gonzalez al 6’ Dalmonte si procura una punizione dal limite che batte Ronaldo che colpisce l’incrocio dei pali.

Due minuti dopo ancora occasionassima per il Vicenza: deviazione di Bellich su punizione di Stoppa. La palla finisce sul palo.

E sul rovesciamento di fronte il BNovara affonda con un’azione veloce e va in gol al 10’ con Rocca che ribatte in rete una respinta di Confente su Gonzalez.

Al 32’ sembra a ver segnato Rolfini, ma il gol non c’è perché l’attaccante viene ammonito per aver toccato la palla con la mano.

Poco prima del 35’ Confente è ancora impegnato da conclusioni difficili da parte del Novara. Il secondo gol arriva a 3’ dal 45’ per un altro errore clamoroso della difesa vicentina: Sandon entrato al posto di Ierardi infortunato poco prima perde l’avversario in marcatura e gli permette di battere a rete e mettere a sedere Confente. E’ il 2-0 che segna Masini e con cui si chiude di fatto il primo tempo.



Buoni spunti in attacco, ma il Lane preoccupa in difesa dove commette grossi errori: manca la capacità di filtro,prima che la palla arrivi agli attaccanti piemontesi.Inoltre sembra mancare una regia con le idee chiare, nonostante il debutto di Ronaldo.