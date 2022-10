Calcio, serie C - Disastro LR Vicenza a Novara: perde 3-0, infortunio a Ierardi ed espulsione di Rolfini, difesa biancorossa colabrodo!

Trasferta pessima per il Vicenza a Novara: contro la prima della classe fa il suo esordio Ronaldo ma i biancorossi di mister Baldini dimostrano di non avere un impianto di gioco stabile e soprattutto di non essere in grado di coprire le incursioni di una squadra sorniona che aspetta e riparte, come avvenuto nell’occasione dei gol dei piemontesi.

PRIMO TEMPO: NOVARA-VICENZA, 2-0

Al 1’ occasione subito per i padroni di casa: di testa di Gonzalez devia un cross di Masini e la palla passa di poco sopra la traversa della porta difesa da Confente.

Al 6’ Dalmonte si procura una punizione dal limite che va a battere Ronaldo: la palla magistralmente indirizzata colpisce l’incrocio dei pali. Clamorosa traversa!

Due minuti dopo ancora occasionassima per il Vicenza: deviazione verso la porta di Bellich su punizione di Stoppa. La palla finisce sul palo. Altra gol mancato!

E sul rovesciamento di fronte il Novara affonda con un’azione veloce e va in gol al 10’ con Rocca che ribatte in rete una respinta di Confente su Gonzalez precedentemente imboccato dal calcio di punizione di Galuppini.

Tiro in porta di Stoppa al 14’ da fuori area che il portiere Pissardo para.

Altro tiro in porta del Vicenza con Zonta al 22’: la palla viene deviata in calcio d’angolo dalla difesa.

Al 32’ sembra aver segnato Rolfini, ma il gol non c’è perché l’attaccante si aiuta con la mano: e viene pure ammonito!

Poco prima del 35’ Confente è ancora impegnato da conclusioni difficili da parte del Novara: uno dopo l’altro vanno al tiro Galuppini e Bortiolussi.

Il secondo gol del Novara arriva a 3’ dal 45’ per un altro errore clamoroso della difesa vicentina: Sandon entrato al posto di Ierardi, infortunatosi poco prima, perde l’avversario in marcatura e gli permette di battere a rete e mettere a sedere Confente. E’ il 2-0 siglato da Masini con cui si chiude il primo tempo. Per il Vicenza una frazione di gioco assai imbarazzante dove viene messa subito in evidenza l’incapacità di gestire la fase pre-difensiva.

SECONDO TEMPO: NOVARA-VICENZA, 1-0

Nella ripresa mister Baldini corregge la formazione: inserisce Begic al posto di Greco (buona presenza in fase offensiva, ma assente in quella difensiva!) e Ferrari (attaccante) al posto di Zonta (centrocampista) per tentare il tutto per tutto e recuperare il passivo.

Al 9’ il 37enne Gonzalez semina il panico tra centrocampo e difesa e conclude a fil di palo. La palla si spegne sull’esterno della rete dando l’illusione del gol ai tifosi locali.

Il gioco poi comincia a farsi nervoso e Rolfini viene nuovamente sanzionato con il cartellino giallo per una gomitata ad un avversario: ed è somma di ammonizioni, quindi espulsione. E’ il 16’ del secondo tempo.

Baldini ci mette una toppa con i cambi: fa uscire Stoppa e inserisce Scarsella.

Al 18’ altra occasione per il Novara con Galuppini che fa partite un tiro da fuori verso la rete difesa da Confente: la palla va alta sopra la traversa!

Al 23’ mister Baldini inserisce Jack (Giacomelli) per Cavion.

Da registrare fino alla fine la possibilità di accorciare le distanze per il Vicenza con una punizione battuta male da Ronaldo al 29’, e poi un bel tiro verso la porta di Dalmonte che va sopra la traversa al 35’.

Il Vicenza non riesce a riorganizzare le idee e sembra suonato dopo l’espulsione di Rolfini.

Al 41’ il Novara segna la rete del KO con Buric a causa di un altro clamoroso errore in copertura e i biancorossi collassano definitivamente.

Dopo due minuti i padroni di casa in contropiede hanno la palla per il poker ma Marginean spreca. Si chiude con una rissa in campo e una girandola di ammonizioni: Ferrari, Ciancio e Ronaldo si beccano il “giallo”.

TABELLINO - NOVARA-VICENZA, 3-0 (2-0)

NOVARA (4-3-2-1): Pissardo; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Goncalves; Rocca (21’ st Calcagni), Ranieri, Masini (43’ st Peli); Gonzalez (29’ st Tavernelli), Galuppini (29’ st Marginean); Bortolussi (29’ st Buric).

IN PANCHINA: Menegaldo, Desjardins, Di Munno, Amoabeng, Khailoti, Bonaccorsi, Diop.

ALLENATORE: Cevoli

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi (38’ pt Sandon), Padella, Bellich; Dalmonte, Cavion (23’ st Giacomelli), Ronaldo, Zonta (1’ st Ferrari), Greco (1’ st Begic); Rolfini, Stoppa (16’ st Scarsella).

IN PANCHINA: Desplanches, Brzan, Pasini, Valietti, Corradi, Jimenez, Cataldi, Ovisach, Alessio, Busatto. ALLENATORE: Baldini

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como

RETI: 10′pt Rocca (N), 42′ pt Masini (N), 41′ st Buric (N).

NOTE: pomeriggio soleggiato a Novara, 23 gradi centigradi sul campo sintetitico. Ammoniti: Masini, Cavion, Rolfini, Rocca, Gonzalez, Ranieri, Ferrari, Ciancio, Buric. Espulsi: Rolfini. Angoli 1-5. Recupero: pt 3′; st 4’.