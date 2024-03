Calcio Schio: nuovo tecnico sulla panchina giallorossa

La società Calcio Schio ha sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra mister Stefano Pozza.

Il saluto e il ringraziamento del club: "𝗔 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗼𝘇𝘇𝗮 vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società per la professionalità dimostrata e per l'impegno profuso in questi due anni. La scelta della società non lede in alcuna maniera la stima e l'apprezzamento verso l'uomo e l'allenatore".

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza la nuova guida tecnica è stata affidata a Denny Rezzadore