Calcio, Eccellenza: pari sul 1-1 tra Eurocassola e Camisano

Tra Eurocassola di mister Fabian e il Camisano di mister Sabbadin si chiude in pareggio sul 1-1. La partita è intensa sin da subito o con fasi offensive e difensive per entrambe le squadre. L'Eurocassola sembra essere vicina al gol nei primi minuti ma è il Camisano che va in vantaggio al 37': Volpato calcia verso la porta avversaria, la difesa dei padroni di casa respinge, coglie la palla Rampazzo che insacca mettendo a sedere l'estremo difensore dell'Eurocassola, Bragagnolo.



Il pareggio arriva al 42' dopo un tiro dalla distanza di Zanini, attaccante della squadra di casa che viene deviato in angolo dal portiere del Camisano, Corà. Sul calcio d'angolodevia di testa e segna il pareggio.Nella ripresa al 19' la coppia dei biancocelesti Rampazzo-Sciancalepore mette in difficoltà in più di un'occasione la difesa di casa ma non punge. Al 23' l'allenatore Fabian deve sostituire Zanini dolorante e al 37' c'è il gol di Vigo che insacca su respinta del portiere del Camisano: in realtà l'autore del gol è fuorigioco e la rete viene annullata. Per concludere al 5' di recupero è il Camisano che va vicinissimo al gol con Mario che su calcio d'angolo devia di testa alla perfezione verso la porta: in questo caso è Bragagnolo, il portiere cassolese, a salvare il risultato.