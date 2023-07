Al LR Vicenza arriva il portiere Massolo già protagonista della promozione in B con l'Entella

Con l'operazione di cessione di Sebastiano Desplanches al Palermo si è sbloccata la situazione portieri per il LR Vicenza: di fatto la società biancorossa e quella rosanero hanno messo in atto uno scambio, Desplanches per Massolo. Pertanto mercoledì in serata la società di Largo Paolo Rossi, 9 con una nota ha comunicato «di aver acquisito dal Palermo FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Massolo. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo a favore del club biancorosso».

Massolo, portiere classe 1996, nella stagione 2021-2022 è stato protagonista della vittoria nei playoff di Serie C del Palermo, registrando 17 presenze totali tra campionato e playoff.

In carriera ha vestito anche le maglie di Fermana, Sambenedettese e Virtus Entella con cui ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2018-2019.