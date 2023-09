Preseason LBF, Schio, Brixia, San Martino e Tarbes si sfidano per il Trofeo del Cinquantenario

La preseason LBF è agli sgoccioli e il torneo di questo weekend è, a tutti gli effetti, il più importante banco di prova prima del primo impegno stagionale che mette già in palio un trofeo: la Supercoppa Italiana. In più, quest’anno il trofeo città di Schio celebra i 50 anni di vita del Famila Basket, un traguardo storico per una realtà inossidabile della pallacanestro in rosa.

Tarbes Gespe Bigorre, Alama San Martino di Lupari e RMB Brixia Basket Brescia. Queste le tre formazioni che, assieme al Famila Wuber animeranno la due giorni del PalaRomare: due partite il sabato e due la domenica, tutte con ingresso gratuito per vedere all’opera il nuovo team di coach Dikaioulakos, alla sua terza stagione sulla panchina orange.

Questo il commento dell’assistant coach Alessandro Fontana: “La squadra sta crescendo perché cresce la conoscenza tra le giocatrici stesse e lo si è visto già dalle ultime amichevoli. Certo, la strada è ancora lunga e mancano pedine importanti ma ci faremo trovare pronte. Il valore più importante del Trofeo del Cinquantenario sarà quello di ritrovare il nostro pubblico e riabbracciare i nostri tifosi che sono fondamentali per il nostro cammino”.

Il programma del torneo

Sabato 16 settembre

18.00 Tarbes Gespe Bigorre vs Alama San Martino di Lupari

20.15 Famila Wuber Schio vs RMB Brixia Basket

Domenica 17 settembre

16.15 Perdente SF 1 vs perdente SF2

18.00 Vincente SF1 vs vincente SF2

INGRESSO GRATUITO

LA VIDEO INTERVISTA dell’assistant coach Alessandro Fontana