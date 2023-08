Il XXI Opening Day della Lega Basket Femminile per la prima volta a Schio

Per la prima volta nella storia il Famila Schio ospiterà l’Opening Day della Lega Basket Femminile, giunto alla ventunesima edizione: l'evento si terrà il 30 settembre e il primo ottobre.

Una scelta che consolida sempre di più il legame storico con la pallacanestro in rosa in un’annata straordinaria che ha visto Schio salire sul 3° gradino del podio dell’Eurolega e completare il triplete in Italia.

Per la città l'Opening Day rappresenta poi un evento cardine di un anno, il 2023, in cui la cittadina è stata insignita del titolo di "Città Europea dello Sport".

Il programma è ricco di appuntamenti da non perdere: al PalaRomare andranno in scena le sei partite della prima giornata di campionato, le premiazioni degli Oscar LBF e tante altre sorprese che il Comitato Organizzatore sta studiando per amplificare l'esperienza e l'evento Opening Day, una grande festa del basket femminile italiano.

All'interno dell'Opening Day, oltre alle sei gare di campionato, sarà possibile vedere all'opera anche la matricola Oxygen Roma Basket, che riposa nel primo turno secondo il calendario, ma parteciperà alla due giorni scendendo anche in campo per un match d'esibizione contro l'Ecodem Alpo, una delle realtà più consolidate e solide nel panorama della Serie A2.

Questo il programma ufficiale delle partite:

Sabato 30 settembre 2023

• ore 14.30 - Alama San Martino di Lupari vs SANGA Milano

• ore 16.45 - O.ME.P.S. Battipaglia vs Umana Reyer Venezia

Domenica 1 ottobre 2023