Serie A1 femminile, Schio ospita il XXI Opening Day della LBF: tutto il programma

Nell’anno in cui Schio è Città Europea dello Sport e in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del Famila Basket Schio, la città di Alessandro Rossi è pronta ad ospitare il più importante evento di basket femminile italiano: l’Opening Day.

Giunta alla sua ventunesima edizione, la manifestazione accoglie per una due giorni tutte le squadre della serie A1 che giocheranno sul campo del Pala Romare la prima giornata di campionato.

L'appuntamento è per il 30 settembre e per il 1° ottobre: un’occasione davvero unica per assistere gratuitamente a tutte le partite delle 13 formazioni della serie A1(Battipaglia, Bologna, Campobasso, Faenza, Milano, Ragusa, Roma, San Martino di Lupari, Brescia, Sassari, Sesto San Giovanni, Venezia ed ovviamente Schio).

Il programma prevede due gare sabato 30 settembre e ben cinque domenica 1° ottobre con l’appuntamento (su invito) sabato sera per la cerimonia di consegna degli Oscar LBF nella splendida cornice del Teatro Civico di Schio, dove verranno premiate le migliori giocatrici, allenatori e dirigenti della passata stagione con il Famila Wuber che ha fatto incetta di premi grazie ad un altro incredibile triplete (Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto) e allo storico terzo posto conquistato alle Final Four di Eurolega di Praga.

«È un momento storico per la nostra società e per la città con questa manifestazione grandiosa. Stiamo cercando di organizzare al meglio questo weekend con eventi e tanti lavori fatti al Pala Romare che lo rendono sempre più accogliente e coinvolgente. Non manca che vedersi ora al palazzetto per le partite dell’Opening Day» dice il Direttore Generale del Famila Basket Schio, Paolo De Angelis.

«È la prima volta in 21 edizioni che Schio ospita questa manifestazione così importante. Quest’anno siamo “Città Europea dello Sport” e ricorrono i 50 anni dalla nascita del Famila Basket Schio: quali migliori occasioni, dunque, per accogliere la giornata di apertura della serie A1?! - aggiunge l’assessore allo sport, Aldo Munarini - Nel corso del nostro mandato il Famila Basket ha vinto sei dei suoi 12 scudetti, sei Coppe Italia su 14 ottenute e 7 Supercoppe italiane sulle 13 vinte in assoluto. Traguardi che abbiamo avuto la possibilità di festeggiare assieme e che per noi sono un grande onore. Aver vissuto da tifoso e da assessore questo percorso straordinario è davvero motivo di orgoglio».

Il programma dell’Opening Day

Sabato 30 settembre 2023

ore 14.30 - Alama San Martino di Lupari vs SANGA Milano

ore 16.45 - O.ME.P.S. Battipaglia vs Umana Reyer Venezia

Domenica 1 ottobre 2023

ore 11.45 - Oxygen Roma Basket vs Ecodem Alpo (Partita amichevole)

ore 14.00 - Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna

ore 16.15 - Banco di Sardegna Dinamo Sassari vs La Molisana Magnolia Campobasso

ore 18.30 - RMB Brixia Basket vs E-Work Faenza

ore 20.45 - Famila Wuber Schio vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

Ingresso gratuito per tutte le partite.