Euroleague Women, primo stop per il Famila Schio: al PalaRomare vince Miskolc

Arriva alla terza giornata di Eurolega la prima sconfitta casalinga del Famila che cade 55-59 contro Miskolc. Una partita intensa, caratterizzata dalle basse percentuali al tiro delle due squadre ma anche da difese aggressive che hanno reso la vita estremamente difficile agli attacchi.

Per il Beretta una serata da dimenticare al tiro in una partita spesso in equilibrio ma anche rincorsa per lunghi tratti, seppur di corta misura. Solo due le orange in doppia cifra, Guirantes e Parks, raggiunta tra l’altro negli ultimi minuti di gioco. Con questa sconfitta Schio scivola al terzo posto alle spalle proprio delle ungheresi e di Fenerbahce.

Primo tempo a polveri bagnate



Perfetto scambio di favori tra Parks-Verona e Garbin per il 5-5 al 3’: in un inizio così avaro di canestri pesa il sorpasso di Aho e il 2+1 di Jovanovic che costringe coach Dikaioulakos al timeout. Il Beretta ne esce con le triple in serie di Sottana e Guirantes ma, nelle rotazioni, sono le ospiti a capitalizzare con Charles e nuovamente Aho a punire una difesa orange distratta sull’ultimo possesso del quarto: 15-18.

La seconda frazione è ancora più bloccata a livello realizzativo per il Famila che al 15’ va sotto di sei lunghezze sulla tripla di Garbin. Schio non trova il modo di attaccare un’organizzata difesa ospite che in area non concede alcun spiraglio. Sono Guirantes e Parks, con un paio di pezzi di bravura, ad accorciare nei pochissimi canestri del quarto: 26-27 al ventesimo.

Un finale infuocato



Sottana e Guirantes firmano il sorpasso ma la tripla di Lelik rimette le cose apposto per le ospiti che vengono riprese nuovamente da Keys: 32 pari. Purtroppo, però, il Beretta non riesce a mettere la testa avanti e subisce un break di 6-0 molto punitivo, anche se Reisingerova e Verona con un’incredibile magata ricuciono fino al 37-38.

Continua a salire di livello la prestazione della lunga ceca che segna altri due canestri ma Miskolc non molla la presa e risponde colpo su colpo fino a ritrovare al 37’ il massimo vantaggio sul 43-49. Dopo sei triple sbagliate, Parks riesce finalmente a colpire dalla distanza, imitata anche da Sottana per il meno due che diventa meno uno su una folle tripla di Guirantes nell’ultimo minuto. Schio manda Lelik in lunetta per bloccare il cronometro ma, sulla successiva rimessa, sbaglia tutto e regala palla alle avversarie: finisce 55-59 per la prima sconfitta casalinga del Beretta.

Il tabellino

Beretta Famila Schio - DVTK Hun-Therm 55-59 (15-18, 26-27, 37-38)



Beretta Famila Schio: Juhasz 2, Bestagno 2, Sottana 8, Sivka ne, Verona 8, Guirantes 15, Crippa 0, Chagas ne, Parks 10, Keys 2, Penna 0, Reisingerova 8



DVTK Hun-Therm: Aho T ne, Charles 7, Kanyasi 3, Aho N 8, Lelik 13, Garbin 11, Tadic 6, Grigalauskyte 4, Tenyer ne, Jovanovic 7