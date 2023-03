Trail running a Vicenza: sabato 18 marzo ore 10 al via l'edizione 2023 di Ultrabericus da piazza dei Signori

Partono sabato 18 marzo 2023 da piazza dei Signori gli atleti dell’Ultrabericus per correre sui sentieri dei Colli Berici.

SEI TRACCIATI: DA 21 A 65 KM CON DISLIVELLI DA 700 A 2550 MT

Sei i tracciati proposti: accanto alle tre classiche Ultrabericus integrale (65 chilometri con 2.500 metri di dislivello), Ultrabericus twin lui e lei (34 chilometri con 1.500 metri di dislivello e 31 chilometri con 1000 metri di dislivello) e Ultrabericus urban (21 chilometri con 700 metri di dislivello), arrivano tre novità: Ultrabericus marathon (43 chilometri con 1500 metri di dislivello), Ultrabericus junior (21 chilometri con 700 metri di dislivello) e Ultrabericus Nordic (21 chilometri con 700 metri di dislivello).

LA PRIMA PARTENZA ALLE ORE 10 DA PIAZZA DEI SIGNORI

Lo start per Integrale, Twin e Marathon sarà alle ore 10 mentre per Urban, Junior e Nordic alle 11.

Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal centro di Vicenza il giro dei Colli Berici passando per i Comuni di Arcugnano, Brendola, Zovencedo, Val Liona, Barbarano Mossano, Villaga, Nanto, Castegnero.

1750 ISCRITTI DI CUI 700 PER I 65 KM

L’edizione 2023 vede 1.750 iscritti di cui 730 sulla distanza più lunga, 420 sulla nuovissima Marathon e 480 sulla Urban, 40 coppie sulla Twin Lui&Lei e 40 sulla neonata Nordic. Tanti concorrenti di sesso maschile, di età compresa tra i 20 anni, il più giovane, e 78, il più anziano, ma anche tantissime donne, che hanno superato il 21% degli iscritti. Confermata anche la valenza nazionale dell’evento con il 31% degli atleti provenienti dalla provincia di Vicenza, il 35% dalle altre provincie del Veneto, 32% dalle altre regioni d’Italia e 2% dall’estero.

450 VOLONTARI SUL TRACCIATO

L’organizzazione dell’intero evento coinvolge ogni anno più di 450 volontari e professionisti che garantiscono la sicurezza degli atleti in gara. Tra questi i gruppi di volontari dell’A.N.A. e delle varie associazioni territoriali che presidieranno gli oltre 70 check point lungo tutto il tracciato, Croce Rossa, Soccorso Alpino e la squadra Trasmissioni della protezione civile A.N.A.

Sponsor: Craft, Compressport, iRun, Oliviero, Masters, Why Sport, birra Menabrea, Sambo Servizi, Manaly Standeventi, Elleerre, AGSM AIM, Da Schio azienda agricola e pasticceria Loison.