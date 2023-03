Ultrabericus 2023: sabato 18 marzo 2023 modifiche alla circolazione a Vicenza

Sabato 18 marzo 2023 dalla mattinata, per consentire lo svolgimento della gara di trail running denominata Ultrabericus 2023, la circolazione dei veicoli lungo il percorso potrà subire temporanei rallentamenti.

Dalle 10 di sabato 18 marzo fino al transito della “fine corsa” (in serata), è prevista la chiusura al transito di viale Roma, ad eccezione dei bus.

Dalle 11 alle 23 circa al fine di agevolare il transito dei veicoli provenienti da contra’ del Guanto, sarà chiusa alla circolazione contra’ del Pozzetto dall’incrocio con contra’ Busa San Michele all’incrocio con piazzola Gualdi. Inoltre, i veicoli provenienti dal lato piazzola San Giuseppe dovranno obbligatoriamente procedere diritti verso contra’ Mure San Michele in piazzola Gualdi all’incrocio con contra’ del Pozzetto/contra’ del Guanto.

È prevista, inoltre, la temporanea chiusura alla circolazione di contra’ Santa Barbara e della parte carraia di piazza delle Biade. Conseguentemente i veicoli circolanti su corso Palladio dovranno obbligatoriamente procedere diritti in direzione di contra' Santa Corona, quelli in contra’ delle Gazzolle avranno obbligo di svolta a sinistra in contra’ della Catena.



I veicoli in uscita da contra’ della Catena avranno obbligo di svolta a destra su contra’ delle Gazzolle.