Qui LR Vicenza: 1430 posti per i tifosi biancorossi al Liberati di Terni

Dopo l’ottava giornata di andata di serie B, il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatori squalificati un turno, che sono: Luca Marrone (Monza), Davide Djily Diaw (L.R. Vicenza) e Francesco Lisi (Perugia). Pertanto il centravanti vicentino non sarà del match a Terni.

Per quanto riguarda gli altri biancorossi ammoniti nel corso della gara contro la Reggina: secondo giallo stagionale per Riccardo Meggiorini, Nicola Pasini e Samuele Longo.

L'ARBITRO DESIGNATO PER TERNATA-VICENZA E' MANUEL VOLPI

Sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere il match tra Ternana e L.R. Vicenza in programma sabato 23 ottobre 2021 alle ore 14 allo stadio “Liberati” di Terni.?Il direttore di gara toscano ha due precedenti con i biancorossi: una vittoria (2020-2021 in B a Pordenone) e una sconfitta (2017-2018 in C contro la Reggiana al Menti). Un unico precedente invece per la Ternana col fischietto aretino: si tratta di una vittoria in Coppa Italia contro il Carpi nella stagione 2018-19.?Collaboratori di Volpi saranno Tegoni e Fontemurato, quarto uomo Cascone. Al Var ci sarà Sacchi coadiuvato da Fiore.

BIGLIETTI PER TERNANA-VICENZA

Per i tifosi biancorossi vi sono 1430 posti disponibili a Terni allo stadio "Libero Liberati": la prevendita funziona fino alle ore 19 di venerdì 22 ottobre 2021 in tutte le rivendite Vivaticket oppure sul web al link

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-bkt-21-22-ternana-ternana-l-r-vicenza/167667

Naturalmente è necessario anche il green pass per accedere all'impianto.