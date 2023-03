In 300 i giovanissimi del CSI Vicenza che corrono la StrAVicenza Kids

Prosegue l’iniziativa della podistica per cuccioli, esordienti, ragazzi e cadetti (femmine e maschi) abbinata alla Stravicenza e organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Vicenza (CSI). E con la nuova edizione primaverile della stracittadina i più piccoli che parteciperanno saranno circa 300. L’organizzazione l’ha definita Stravicenza Kids e il ritrovo è per domenica 19 marzo 2023 alle 8 in Campo Marzo per i gruppi delle società sportive affiliate al CSI. Un’occasione per promuovere anche in città a Vicenza lo sport con finalità aggregante, inclusiva ed educativa dell’associazione di Piazza Duomo, 2 e dar manforte alla società Amici dell’Atletica Vicenza, la realtà cittadina che fa parte delle 30 società sportive dedite all’atletica del Centro sportivo.

Le prove delle giovanili CSI, denominta StrAVicenza Kids dovranno concludersi per le 9:30 circa. Alle 10 infatti parte la 10 chilometri a cui parteciperanno 800 atleti agonisti e poi il popolo dei dilettanti che possono scegliere anche la 5 chilometri.



Nella gara agonistica del 2022 ha prevalso Marco Fontana Granotto della ASD Atletlica Insieme Verona tra i maschi e tra le donne la portacoloriLa partenza sia per le gare giovanili CSI sia per la stracittadina è in viale Roma.