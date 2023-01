Hockey in line: big match a Milano per Mc Control Diavoli Vicenza

Sabato 14 gennaio 2023 i Diavoli sono impegnati in trasferta a Milano, inizio gara ore 18, in un big match contro i rivali di sempre che, se anche non è determinante in chiave classifica, è importante per testare lo stato di forma dei vicentini e per vedere come sapranno far fronte, lontani da casa, ad una sfida così importante.



IL CAMMINO IN CAMPIONATO DEI DIAVOLI VICENZA?

I biancorossi arrivano da una vittoria netta contro Tigers Trieste, 27-0 il risultato finale, mentre Milano ha espugnato la pista di Monleale con il risultato di 13-1. Sabato sarà per entrambe un’altra storia, una gara fra due formazioni di qualità, con tanti ottimi atleti e con tutti gli ingredienti per far emozionare e divertire il pubblico.



LA SCONFITTA IN SUPERCOPPA PER OPERA DI MILANO?

In questa stagione, dopo la sconfitta in Supercoppa, i Diavoli nel girone di andata hanno ottenuto in casa una netta vittoria per 7-0, ma come in tutte le sfide fra le due squadre spesso sono gli episodi a determinare la gara, quindi serviranno la massima attenzione, il giusto approccio e nervi saldi fino alla fine.



A MILANO I DIAVOLI AL COMPLETO?

I Diavoli si presenteranno a Milano al completo, dopo una settimana di lavoro intenso per arrivare pronti alla sfida.

NUOVO ARRIVO NELLA CITTA’ MENEGHINA

Per gli avversari nuovo arrivo e rinforzo dalla scorsa settimana, un altro atleta ceco, Jakub Cik, giocatore della nazionale, che ha esordito contro Monleale e segnato.

Appuntamento quindi da non perdere sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18 sulla pista del Milano Quanta o in diretta streaming sulla canale youtube della Fisr.