Hockey in line: anche Baldan in gol contro la sua scuola nella vittoria dei Diavoli contro i Ghosts

??«Abbiamo fatto una bella partita, in quest’ultimo appuntamento di regular season – ha dichiarato a fine gara Samuele Baldan, difensore biancorosso di Mc Control Diavoli Vicenza -. Volevamo finirla bene e adesso testa a Coppa Italia e Master Round dove dovremo fare ancora meglio, quindi ci prepareremo per farci trovare pronti».?Un’emozione particolare per Baldan giocare contro Padova, dove è cresciuto nella pratica dell'hockey.?«Diciamo che non è mai un tempo dimenticato. Padova mi ha dato tanto come società e mi sono sempre trovato bene anche con i compagni, anche con le regionali mi sono sempre trovato bene con loro. Quindi fa sempre un certo che giocare contro di loro, magari non come i primi tempo, però è sempre una bella emozioni ritrovarli e giocarci contro».?



IL PUNTO SULLA STAGIONE DEI DIAVOLI

?«Inizialmente abbiamo provato tante cose nuove e abbiamo iniziato quindi sottotono, adesso ci stiamo rodando, siamo ancora in fase di cambiamenti, ma pian piano stiamo alzando il ritmo e stiamo migliorando sempre di più e penso andrà sempre meglio. Sono fiducioso per il Master round e i play off”.



?COME STA BALDAN IN QUESTA FASE DELLA STAGIONE?

?“Sto abbastanza bene, anche se vorrei stare ancora meglio e dare ancora di più alla squadra e spero di farlo”.





?“E’ sempre bello segnare, dà stimoli e voglia di fare sempre meglio. Quindi fare gol conta e dà maggiore fiducia in sé stessi, però da qui in avanti mi vedrete sempre meno fare gol perché sarò sempre più in difesa”.