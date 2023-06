Una strada o una piazza alla memoria di Berlusconi: la proposta dei giovani di Forza Italia

Forza Italia Giovani, movimento giovanile di Forza Italia riparte da Silvio Berlusconi. Nel corso dell'assemblea nazionale svoltasi lo scorso mercoledì 21 giugno, con la partecipazione di più di 500 ragazze e ragazzi, è stata presentata dal coordinatore nazionale on. Stefano Benigni una mozione, da presentare in tutti i Consigli comunali d'Italia, che promuova l'intitolazione di un luogo (strada, via, piazza, parco) a Silvio Berlusconi.

Dal Veneto si parte proprio da Arzignano, dove il capogruppo e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Nicolò Sterle presenterà la mozione nel corso della seduta del Consiglio comunale del prossimo 3 luglio: "Un omaggio doveroso al Presidente Berlusconi e un segnale per la future generazioni, auspichiamo di trovare supporto unanime nel sostenere questo atto".

Il coordinatore regionale di Forza Italia giovani Luca Vallenari aggiunge: "Sono per noi significative tutte le iniziative che vanno nel verso di valorizzare la figura del presidente Berlusconi a cui noi giovani abbiamo voluto dare uno spazio fondamentale anche nel nostro logo nazionale".

Conclude il coordinatore provinciale di Forza Italia Vicenza Senatore Pierantonio Zanettin: "Inizativa lodevolissima quella del nostro movimento giovanile, che intendiamo promuovere in tutti i Consigli comunali della Provincia."