Yoga e trekking ad Asiago

Questo piccolo angolo di paradiso composto da sette comuni occupa una posizione centrale nella fascia delle Prealpi Venete. Una stupenda terrazza naturale che si affacciata a sud sulla Pianura Padana ed è teneramente protetta a nord dalle sue magnifiche cime alte oltre 2000 m. L’Altopiano di Asiago è una delle più rinomate e frizzanti stazioni turistiche invernali ed estive: il luogo perfetto per chi ama il relax, la natura e le attività all'aria aperta in tutte le stagioni.

Benessere Yoga & Trekking in rifugio

L’ENERGIA VITALE DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO



Data: dal 25 al 27 giugno 2021 (due notti) POSTI LIMITATI



Mette in risalto:

• Sessioni di yoga Hatha/Vinyasa, meditazione, rilassamento profondo, pranayama.

• Forest Bathing: passeggiata emozionali nella natura con esperienze sensoriali.

• Un’escursione di trekking e una passeggiata notturna al chiaro di luna

• Incontro con l’astrofilo Vittorio Poli

• Una visita “Sentiero del Silenzio” – porta della Memoria

• Istruttore di yoga di livello avanzato per le pratiche previste per le 3 giornate

• Accompagnatore esperto di media-montagna

• Tisana, frutta e torta fatta in casa al momento del rientro dal trekking

• Un drink di benvenuto

• Due pernottamenti, con due colazioni, un pranzo al sacco e due cene nel ristorante del rifugio

• Pranzo al sacco per la giornata di sabato

• Bevande comprese ad ogni pasto (alcolici esclusi)

• Servizi del rifugio

PROGRAMMA:

Venerdì 25 giugno:

• Arrivo venerdì sera ore 17.30 - 18.00 c/o Rifugio Campomuletto-Gallio- Altopiano di Asiago -7 Comuni- (https://www.campomuletto.it/)

• Accoglienza e sistemazione nelle camerate (il rifugio sarà riservato, per il pernotto, interamente al nostro gruppo)

• Cena* e conoscenza del gruppo

• Passeggiata e meditazione al chiaro di luna: il nostro Astrofilo svelerà alcuni “segreti” del cielo notturno e cammineremo immersi nella luce lunare che renderà tutto più suggestivo. Nella quiete più assoluta potremo sentire e “vivere” le voci della foresta.

• Rientro in rifugio, tisana e pernotto



Sabato 26 giugno:

• Per iniziare con energia la nostra giornata pratica di respiro consapevole e risveglio yogico

• Gustosa colazione e preparazione all’escursione. La guida sarà a disposizione per pratici consigli per organizzare al meglio la vostra giornata fin da subito.

• Facile escursione al Monte Fior con pranzo al sacco. Visiteremo una zona tra le più belle dell’Altopiano, ricca di storia e natura. Ci immergeremo in un contesto naturalistico unico nel suo genere, in un paesaggio rilassante e luminoso, con grandi spazi aperti e rocce calcaree che sembrano sculture, dove il rosso della pietra spicca tra i verdi pascoli d’alta montagna. E’ l’ambiente perfetto per ritornare in sintonia con noi stessi. Durante il nostro cammino, attraverseremo il “regno delle marmotte”, cammineremo ai piedi delle possenti pareti della “Città di Roccia”. Dall’alto potremo ammirare la conca centrale dell’Altopiano, con i suoi, boschi, pascoli e piccole contrade sparse sul territorio come tanti piccoli presepi. Raggiunta la sommità a 1800 m.s.l.m il nostro sguardo, sarà “catturato” dalle sinuosità del Canal del Brenta che ci porterà a guardare oltre, in fondo: Venezia! Venezia!..e la sua magnifica laguna

• Al rientro in rifugio merenda con thè/tisane e dolci fatti in casa e tempo libero.

• Pratica di Yoga dolce e rilassamento profondo per rigenerare il corpo e la mente dopo l’escursione pomeridiana.

• Cena* con prodotti locali

• Dopocena chiacchiere e tisana intorno al falò sotto le stelle al chiarore di luna

Domenica 27 giugno:

• Ricca colazione* e tempo libero

• Pratica di yoga nella natura, esperienza di “Forest Bathing” e passeggiata meditativa lungo il “Sentiero del Silenzio” – Porta della Memoria (https://www.sentierodelsilenzio.it/)

• Saluti finali

Per chi lo desidera è possibile prenotare anche il pranzo in rifugio (entro la sera prima)

La descrizione è indicativa e ci potranno essere variazioni nello svolgimento del programma anche il giorno stesso. Non ci sono vincoli o obblighi di partecipazione alle pratiche o camminate

In caso di pioggia o cielo coperto utilizzeremo la sala del rifugio per svolgere le seguenti attività:

- incontro con l’astrofilo che sarà svolto con videoproiezioni,

- pratiche di yoga, pranayama, meditazione e rilassamento profondo,

- l’uscita di trekking verrà sostituita/integrata da un incontro …“Altopiano a 360°” una proposta Guide Altopiano, adatta a gruppi di ogni età. Si tratta di una raccolta di foto legate alla storia, ambiente e paesaggio dell’Altopiano, commentate con informazioni naturalistiche, antropologiche e storiche. Normalmente la serata si conclude con una scheda informativa su un eventuale escursione in programma per il giorno seguente, o delle zone circostanti il rIfugio.

- esperienza di “Forest Bathing” e la passeggiata meditativa verranno sostituite da una pratica di arte-terarapia olistica e pratiche yogiche.



IL COSTO DELLE 3 GIORNATE COMPRENDE:

 Pratiche di yoga e meditazione con insegnante certificata di livello avanzato

 Escursione con Guida Storico-Naturalistica locale

 Guida Astrofila

 2 notti, 2 colazioni, 2 cene, 1 pranzo al sacco, merenda, tisane e tutte le bibite (alcolici esclusi) presso il rifugio “Rifugio Campomuletto di Gallio (VI)

€ 245,00 a persona

€ 230,00 a persona per iscrizioni a coppia o gruppo famiglia

€ 215,00 a persona per gruppi di minimo 5 persone

E’ possibile partecipare anche SOLO alla GIORNATA di Sabato 26 giugno:

• Ritrovo ore 09.00/09.30 presso il Rifugio Campomuletto – Gallio

• Facile escursione al Monte Fior con pranzo al sacco. (vedi descrizione sopra)

• Al rientro in rifugio merenda con thè/tisane e dolci fatti in casa e tempo libero.

• Pratica di Yoga dolce e rilassamento profondo

• Cena con prodotti locali

• Dopocena chiacchiere e tisana intorno al falò sotto le stelle al chiarore di luna



COSTO DELLA SINGOLA SINGOLA GIORNATA DI SABATO (senza pernottamento) COMPRENDE:

 Pratiche di yoga e meditazione con insegnante certificata di livello avanzato

 Escursione con Guida Storico-Naturalistica (pranzo al sacco non compreso)

 Merenda con thè/tisane e dolci fatti in casa

 Cena in rifugio

 Dopocena chiacchiere e tisana intorno al falò sotto le stelle al chiarore di luna

€ 85,00 a persona

€ 80,00 a persona per iscrizioni a coppia o gruppo famiglia

€ 75,00 a persona per gruppi di minimo 5 persone

Cosa NON è incluso:

• Trasferimenti aeroportuali da e per Asiago

• Trasferimenti da Asiago al rifugio

• Assicurazione di viaggio

• Vino/bevande extra (disponibili su ordinazione)



Abbigliamento richiesto:

• Tappetino Yoga

• Coperta leggera

• Per la camminata sono necessari gli scarponcini da montagna, pantaloni lunghi, k-way, zaino/zainetto per portare con sé il necessario

• Si consiglia inoltre di munirsi anche di occhiali da sole, crema solare, berretto o bandana



Sicurezza e competenza:

Le lezioni di Yoga e Meditazione saranno guidate dall'Insegnante Certificata di Yoga livello avanzato e riconosciuta CONI Rigoni Giulia e le passeggiate saranno accompagnate dalla Guida Menegatti Filippo.



Extra:

- Il rifugio propone menù di piatti tipici anche per vegetariani, ma non è attrezzato per menù vegani.

(indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari al momento della prenotazione)

- Lingue parlate: italiano, inglese.

- Per vivere al meglio questa esperienza in natura l’uso del cellulare sarà possibile solo in fasce orarie decise dagli organizzatori (salvo situazioni particolari).

Il pacchetto sarà confermato con un minimo di 5 partecipanti entro il 20 GIUGNO 2021.

I POSTI SONO POSTI LIMITATI

(in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti la caparra verrà restituita)

DESCRIZIONE DELLA ZONA DEL RIFUGIO E DOVE ALLOGGEREMO:

Il Rifugio Campomuletto, nostro punto d’appoggio durante le tre giornate di Yoga & Trekking è situato a 1600 m.s.l.m. sulla dorsale sommitale che fa da sparti acque tra la conca centrale altopianese e la Piana di Marcesina. Il rifugio con struttura moderna, ma che conserva ancora i vecchi tratti architettonici delle vecchie e tipiche “casare d’alpeggio, è una perla incastonata nel verde dei boschi di abeti e faggio, dove trovare la possibilità di rilassarsi in armonia con la natura e respirare aria pura in un ambiente dolce e vivificante. Gusteremo deliziose proposte preparate esclusivamente utilizzando ingredienti freschi, genuini e provenienti da aziende agricole del territorio, biologiche, accuratamente selezionate a km zero. Tutta la zona è immersa in un contesto naturalistico di rara bellezza e non sarà raro, al tramonto o alle prime luci del giorno, incontrare, incuriositi, i graziosi abitanti del bosco. Non mancheranno le visite degli animali di alpeggio, che si annunceranno con l’allegro scampanio prodotto dalle campanelle appese al loro collo.

Link utili:

https://www.campomuletto.it/

https://www.facebook.com/rifugiocampomuletto

Tel: +3904241945807



CHE ASPETTI... LA NATURA TI CHIAMA!!

Per qualsiasi informazione e/o prenotazioni non esitare a contattarci:

e-mail: yogaetrekking.asiago@gmail.com

Cell.: 3339235908 (ChandraYoga)

3407347864 ( Guide Altopiano)



ULTERIORI INFOTRMAZIONI:

Come arrivare al Rifugio Campomuletto:

Percorso:

• Provenendo dalla A4 prendere lo svincolo per l’A31 (Valdastico) fino all’uscita di Piovene Rocchette. Prendere direzione Asiago e raggiungere l’Altopiano utilizzando la Strada Provinciale n° 349 “del Costo”. Arrivati ad Asiago proseguire per Gallio, lungo la SP 76. Superato il centro abitato di Gallio, tenere la sinistra in direzione impianti sciistici Le Melette. Superati gli impianti sciistici in direzione Campomulo, al bivio tenere la strada principale direzione M. Ortigara (cartello marrone Ecomuseo). Da li a poco sulla vostra destra si noterà il rifugio Campomuletto con ampio parcheggio.

• Provenendo da Trento prendere la SS47 su Via Valsugana in direzione Bassano fino allo svincolo verso Levico Terme/S. Giuliana/Lochere/Quaere. Svoltare a SX e prendere SP 133 in direzione Asiago e dopo 10 km circa prendere la SP349 dir. Asiago. Proseguire per Gallio, lungo la SP 76. Superato il centro abitato di Gallio, tenere la sinistra in direzione impianti sciistici Le Melette. Superati gli impianti sciistici in direzione Campomulo, al bivio tenere la strada principale direzione M. Ortigara (cartello marrone Ecomuseo). Da li a poco sulla vostra destra si noterà il rifugio Campomuletto con ampio parcheggio.

• Provenendo da Bassano utilizzare la SP72 fino a raggiungere l’Altopiano di Asiago. Raggiunta la rotatoria in prossimità della località Turcio, proseguire a destra per Enego-Foza, lungo la SP 76. Superato il centro abitato di Gallio, tenere la sinistra in direzione impianti sciistici Le Melette. Superati gli impianti sciistici in direzione Campomulo, al bivio tenere la strada principale direzione M. Ortigara (cartello marrone Ecomuseo). Da li a poco sulla vostra destra si noterà il rifugio Campomuletto con ampio parcheggio.

 Possibili tratte anche in treno fino a Thiene e Bassano per poi raggiungere l’Altopiano con i mezzi pubblici. Il rifugio non è servito direttamente dai mezzi pubblici, contattare preventivamente CHANDRA YOGA a.s.d. per organizzare il successivo trasferimento.

Gli Istruttori

 Giulia Rigoni – insegnante di yoga livello avanzato

Nata e cresciuta sull’ Altopiano di Asiago, un luogo magico ricco di storia e natura meravigliosa. Fin da bambina ho coltivato la passione per l’arte, in particolar modo per la pittura, e nel corso della vita ho avuto la possibilità di approfondire le mie doti artistiche con lo studio e la pratica partecipando anche a mostre e concorsi in Italia e in Europa.

All’età di 25 anni un’altra disciplina ha arricchito la mia vita: lo yoga. Dopo anni di studio, che tuttora continuano, queste due mie grandi passioni sono finalmente diventate la mia professione. Dal 2012 insegno yoga multilivello e propongo laboratori artistico-creativi ad adulti, ragazzi e bambini cercando di trasmettere il mio amore per questi due mondi. In collaborazione con un’amica d’infanzia con cui condivido la passione per la natura e la montagna da cinque anni propongo pratiche di yoga e meditazione nella natura con una formula unica nel suo genere e tutta da scoprire.



 Filippo Menegatti– Accompagnatore di media-montagna, Collegio Veneto Guide Alpine- International Mountain Leader

La Passione per la Montagna. “Da sempre, la Montagna e tutti gli elementi ad essa legati hanno occupato il mio cuore”.

Tanto da bambino quando gironzolavo per i boschi del mio Altopiano, quanto da adolescente su e giù per le Alpi. Oggi un po’ più grande, invece, la mia passione è diventata la mia vita ed il mio lavoro.

Qualcuno prima scriveva, e poi cantava: …“la mia stanza non ha più pareti ma alberi”…

Escursionismo, trekking, montagna ed alta montagna, ma anche le nostre belle colline e valli; didattica in ambiente, escursioni sui luoghi della Grande Guerra, passeggiate fotografiche.

L’importante è che, durante le attività, sopra la mia testa ci sia un cielo, non importa se stellato, terso o piovigginoso, l’importante è la consapevolezza della libertà dell’essere all’aperto.

Filippo!!!… mi gridavano/sgridavano fin da piccolissimo i miei genitori: “una cosa è sicura... il terremoto non ti prenderà mai in casa!!”

Descrizione delle attività proposte:

- TREKKING

Le uscite prevedono un dislivello di 350 m, ma saranno effettuate in tranquillità per assaporare della natura e della pace che è tipica del luogo.

- PRANAYAMA

Pratiche di respiro consapevole.

Esploreremo le varie pratiche per imparare a controllare il respiro e avere benefici profondi sul piano fisico, mentale, emozionale.

- HATHA YOGA

Questa pratica mira al raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico e ad una maggiore consapevolezza dei nostri processi vitali, fisiologici e del nostro corpo in ogni sua parte. Le diverse posture e respirazioni depurano il nostro essere rendendoci più forti, flessibili ed equilibrati. Si agisce in allungamento su tutte le catene muscolari favorendo inoltre una profonda mobilità articolare. È una pratica che ci rende coscienti dei nostri limiti fisici e ci aiuta a superarli grazie ad una profonda concentrazione sullo stato di presenza mente-corpo.

- VINYASA YOGA FLOW

È una forma di yoga dinamico che segue il principio del flusso armonico di respiro e movimento. La mente dello studente è presto agganciata dalla pratica, distolta dai suoi schemi abituali e portata a livelli superiori di consapevolezza. Il ritmo deciso e le continue variazioni nell’affascinante serie di posizioni lo rendono un eccellente esercizio fisico, in grado di mantenere il corpo nella sua forma ottimale attraverso tutte le fasi della vita. Il respiro controllato calma il sistema nervoso e purifica gli organi interni, i vasi sanguigni e il sistema linfatico, migliorando la salute e generando un senso di benessere profondo.

-FOREST BATHING

PASSEGGIATA EMOZIONALE nel BOSCO con ESPERIENZE SENSORIALI.

Camminare in Natura con la consapevolezza di farlo è un’esperienza di sollecitazione dei cinque sensi.

Educheremo noi stessi all’ascolto dei suoni di un bosco, a respirarne i profumi, ad osservare la luce e le sfumature dei colori, creando una sensibilità che aiuta a stabilire un contatto autentico con le piante e con la terra.

Quando siamo in equilibrio con la natura il sistema nervoso si riequilibra, le difese immunitarie si rafforzano, la frequenza cardiaca si abbassa, le capacità di concentrazione aumenta sensibilmente.

Sarà un'esperienza che ci porterà ad avere il vero contatto con la Natura, i nostri sensi saranno amplificati attraverso le esperienze proposte: meditazione camminata, pratiche di respirazione consapevole, bagno di suoni con campane tibetane.

Attività che prende anche il nome di Shinrin Yoku o Bagno di Foresta.

Giulia, insegnante di yoga, ci farà immergere nel bosco montano in un modo nuovo e profondo, per imparare a " vivere" nel migliore dei modi i doni che la Natura ci offre!

