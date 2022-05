Vicenza Jazz: concerto Maria Pia De Vito, Enrico Rava & Fred Hersch

Venerdì 20 maggio i riflettori del festival New Conversations – Vicenza Jazz saranno puntati su un terzetto di stelle che si esibiranno per la prima volta assieme: la cantante Maria Pia De Vito, il decano dei trombettisti italiani Enrico Rava e Fred Hersch, uno dei più raffinati pianisti statunitensi. Questa produzione originale si terrà al Teatro Olimpico (ore 21).

Il Jazz Café Trivellato - Bar Borsa anticipa l’orario del suo concerto alle 18:30 (ingresso gratuito): sul palco ci sarà la Bentivoglio All Stars, ovvero il meglio del jazz emiliano, con i quattro sax tenori di Matteo Raggi, Barend Middelhoff, Marco Ferri e Michele Vignali e la ritmica con Davide Brillante (chitarra), Nico Menci (pianoforte), Gian Paolo Bertone (contrabbasso) ed Enrico Smiderle (batteria).

Il sassofonista Giovanni Fochesato sarà il nuovo giovane talento nella vetrina della rassegna ‘Proxima’: suonerà con il suo quartetto a Palazzo Chiericati (ore 18).

VENERDÌ 20 MAGGIO

ore 21 | Teatro Olimpico

?? ????-????-??????

Maria Pia De Vito (voce)

Enrico Rava (tromba)

Fred Hersch (pianoforte)

L’incontro tra Enrico Rava, Fred Hersch e Maria Pia De Vito è una delle numerose creazioni speciali di Vicenza Jazz 2022. Un vero incontro tra storie musicali straordinarie: Rava è il jazzista italiano più noto e apprezzato a livello internazionale, musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni; Hersch trasforma ogni sua esibizione in un momento di profonda rivelazione musicale, offerto all’ascoltatore come una gemma preziosa; la De Vito è la più versatile e virtuosistica voce femminile del jazz italiano.

?????????

Intero: 25,00 euro + d.p.

Over 65: 20,00 euro + d.p.

Under 30: 20,00 euro + d.p.