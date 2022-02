Tramonto dal forte Campolongo, escursione guidata

Itinerario al Forte Campolongo, attraverso una facile escursione.

Un percorso veramente piacevole che porterà a camminare sul bordo orientale della Val d’Astico, reso ancor più unico in presenza di neve.

Nei pressi del Forte Campolongo il paesaggio si aprirà verso ovest, fino a scorgere le Piccole Dolomiti, il Pasubio e la Catena delle 3 Croci.

Si visiterà la struttura del forte risalente alla Grande Guerra, sapientemente recuperata dall’Ecomuseo della Grande Guerra. In corrispondenza del Forte Campolongo si farà una breve pausa per assaporare la tranquillità e la bellezza del luogo ancor più suggestive alle luci del tramonto.

Durante l'itinerario Filippo Menegatti, IML (International Mountain Leader) illustrerà le problematiche dell'ambiente montano invernale e le buone pratiche di sicurezza per percorre la montagna in inverno.

Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.

TRAMONTO DAL FORTE DI CAMPOLONGO SERALE

Sabato 5 febbraio 2022 - SERA, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 16:00 presso il Rifugio Campolongo

https://goo.gl/maps/aBh2QQfTdi4Aa3BWA



DURATA ESCURSIONE: 3 ore

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

NO CIASPOLE ma ci sarà la necessità di una BUONA CALZATURA da MONTAGNA CON SOLETTA SCOLPITA ANTISCIVOLO. Si consigliano bastoncini da trekking.



COSTO ESCURSIONE:

- 25€ ADULTI

- 15 € Ragazzi fino ai 15 anni

GUIDE: FILIPPO MENEGATTI

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA:

Telefonare al numero 3407347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.



MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato per la sera

- borraccia d’acqua

- PILA O TORCIA FRONTALE

- consigliati i ramponcini e bastoncini da trekking

Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2, n° limitato di posti.