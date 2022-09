EMOZIONI D'ALTA QUOTA -SPITZ VERLE: L'OCCHIO DEGLI ALTIPIANI in collaborazione con:

Sabato 17 settembre 2022. Altopiani trentini.

RITROVO: ore 09.00 presso l'Hotel Vezzena

DURATA ESCURSIONE: 6 ore

DIFFICOLTA': * medio-impegnativa

DISLIVELLO: 500 m

PRANZO: al sacco

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.it/eventi_tutti

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Escursione di carattere storico-naturalistico: affronteremo la salita all'ex osservatorio di guerra collocato sulla cima di Vezzena e conosciuto anche col nome di "Forte Spitz Verle", ma soprannominato per la sua posizione strategica: l'Occhio degli Altipiani. Passeremo dapprima per i ruderi della fortezza austroungarica: "Forte Busa Verle". Accompagnati dai ricordi dell'alfiere Friedrich Weber che qui combatté, cammineremo per lunghi tratti all'interno del bosco prima di arrivare sulla cima, priva di vegetazione, dove un grandioso panorama (con terrazza metallica a sbalzo) si apre sulla sottostante Valsugana e le vette trentine dove lo sguardo si può spingere fino alle #dolomiti di Brenta. Il rientro avverrà tramite sentiero chiudendo così il giro ad anello.

COSTO ESCURSIONE:

- 25€ ADULTI

- 15€ Ragazzi fino ai 15 anni



GUIDE:

- FILIPPO MENEGATTI

AmM: Collegio Veneto Guide Alpine

IML: International Mountain Leader

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com



MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato al periodo in montagna a quote attorno ai 2000 m.

- borraccia d’acqua (almeno 2litri)



- crema solare occhiali da sole e berrettino o bandana