Emozioni d'alta quota, escursione a 2020 m a Cima Verena

ESCURSIONE Emozioni d'alta quota.

2020 m di Cima Verena.

Domenica 18 settembre 2022, Roana -Altopiano di Asiago 7 Comuni

RITROVO: ore 9.00 Ski Area Verena 2000 c/o fronte Chalet Grizzly

DISLIVELLO: 450m.

DIFFICOLTA': **media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco o in rifugio (se aperto)

ULTERIORI INFO: https://www.guidealtopiano.com/it/eventi

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Escursione storico - naturalistica con molti spunti fotografici sul bel itinerario che conduce al Monte Verena attraverso boschi e i panorami caratteristici di questi luoghi. Itinerario innevato a tratti, ma senza la necessità dell'uso delle ciaspole. Salendo la facile stradina d'accesso si potrà ben notare il passaggio tra il limite superiore della vegetazione e l'alternarsi di diverse tipologie d'albero.

Giunti alla cima del Monte Verena a quota 2020 m godremo di un bellissimo panorama a 360° gradi, dalle Alpi alla Laguna Veneta.

Visiteremo l'Ecomuseo della Grande Guerra del Forte Verena, struttura italiana costruita tra il 1910 ed il 1914 a 2.020 metri di altitudine sulla sommità dell'omonimo monte a difesa del confine italiano, per questa sua posizione, venne soprannominato dai soldati austroungarici, il "Dominatore degli Altipiani". Faceva parte dello Sbarramento Agno-Assa, III settore - Asiago. Alle ore 3.55 del 24 maggio 1915 dal Forte Verena partì il primo colpo di cannone da parte italiana della Grande Guerra che sancì l'entrata del Regno d'Italia nel primo conflitto mondiale. Fu anche il primo forte italiano fatto “tacere” delle imponenti artiglierie Imperiali. Nei pressi della cima, sosta libera c/o rifugio Forte Verena.

Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.



COSTO ESCURSIONE:

25€ Adulti, ragazzi sotto i 15 anni, 15€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA O FINO ESAURIMENTO POSTI

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

se non ti rispondiamo, siamo in escursione! Quindi manda un WhatsApp al numero 3407347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento



Gallery