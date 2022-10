A Vicenza torna il Falaut day

Si tiene martedì 25 ottobre, a Vicenza, il Falaut Day 2022, la manifestazione dedicata al flauto e organizzata dall’Associazione Flautisti Italiani in collaborazione con l’associazione Incontro sulla Tastiera, e con il Conservatorio di Musica di Vicenza, il Comune di Vicenza, il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). Le sedi dell’evento sono il Conservatorio di Musica di Vicenza e il Teatro Olimpico di Vicenza. Il Falaut Day e? una manifestazione che si articola attraverso masterclass flautistiche e concerti, sviluppandosi nelle ore mattutine e pomeridiane intorno all’aspetto didattico, mentre in serata si tengono le performance in teatro. I protagonisti di questo evento sono i giovani che provengono da tutto il territorio nazionale. Solisti e docenti delle maggiori orchestre europee mettono a disposizione dei partecipanti la loro professionalità e le loro conoscenze. Motivo di ulteriore richiamo sono anche le aziende costruttrici di flauti che espongono strumenti e innovazioni tecniche per dar possibilità a tutti i partecipanti di conoscere meglio il proprio strumento. Le masterclass si tengono all’interno del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, mentre il concerto serale si tiene al Teatro Olimpico di Vicenza (struttura progettata dall’architetto rinascimentale Andrea Palladio) organizzato dall’associazione Incontro sulla Tastiera.

La giornata si articolerà in diversi moduli: • ore 10 la Masterclass con Cho Sunghyun, docente alla Yonsei University of Korea • ore 11.30 la Masterclass con Francesco, Loi primo flauto dell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova • ore 15 si terrà la prova del Concerto Falaut Flute Orchestra • ore 21 il Concerto Teatro Olimpico.

Nato nel 2005, il Falaut Day ha all’attivo più di 25 edizioni in giro per l’Italia. La peculiarita? del Falaut Day e? la sua totale gratuità. Info utili. La partecipazione alle masterclass in qualità di uditori è totalmente gratuita per tutti. Per poter partecipare è possibile inviare una richiesta corredata da un breve curriculum a: info@falaut.it

I biglietti per il concerto al Teatro Olimpico potranno essere acquistati il giorno del concerto presso la biglietteria del Teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.