Al via il nuovo polo Amazon di Vicenza

Nasce il nuovo polo Amazon di Vicenza, le ruspe cominceranno a scavare da oggi, l’iter burocratico si è infatti concluso con la firma sul “permesso a costruire”, l’ultimo atto necessario per avviare un’opera molto attesa. Il via libera dell’amministrazione comunale permette adesso la nascita di un polo logistico che cambierà la storia della distribuzione nel Vicentino, ma non solo.

Si tratta di un lotto da 38,9 mila metri quadri, sui quali nasceranno magazzini e capannoni che si svilupperanno su ottomila metri quadri basati su una superficie utile di 9.700 metri quadri. A diposizione ci saranno spazi per 230 van che Amazon utilizzerà per la logistica dell’ultimo miglio, quella che porta i pacchi direttamente a casa dell’acquirente dopo il passaggio per i grandi centri di smistamento. Il nuovo polo sorgerà in via Serenissima, dietro il centro commerciale Palladio: nell’area che un tempo era occupata dal vivaio sorgerà un complesso dall’anima green, dotato di pannelli solari e di 400 colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Nel medio periodo, le ricadute occupazionali potrebbero essere interessanti: si stima l’assunzione di oltre un centinaio di persone.

“Per Amazon abbiamo portato a termine l’intera filiera dell’opera, dalla ricerca del cliente e dello spazio fino alla progettazione”, spiega Volpe, che ha coordinato il progetto in prima persona in collaborazione con l’architetto Elena Gomiero e l’avvocato Marta Tognon. “Ci sono voluti 23 pareri diversi per ottenere le autorizzazioni, il tutto condensato nella Conferenza dei servizi di sportello unico, con particolare criticità correlata alla viabilità da eseguirsi in fascia di rispetto autostradale. Ma siamo riusciti a tempo di record a portare a termine la missione. Ora che l’iter è concluso, voglio ringraziare per la grande professionalità il responsabile dello sportello unico per le attività produttive Alessandro Ceola, l’ex assessore all’urbanistica Marco Lunardi, il sindaco Francesco Rucco e l’assessore Silvio Giovine”.

I PROGETTI DI IPT PROJECT

Il progetto ha un’anima padovana, lo studio che ha disegnato i nuovi spazi logistici del gigante e-commerce a Vicenza è infatti Ipt Project. Mirko Volpe: “Iter realizzato a tempo di record”.

È questo l’ultimo progetto presentato da Ipt Project, la società di ingegneria e architettura di Davide Ferro, Luigi Tommasi e Mirko Volpe figlia dell’aggregazione di due storiche realtà di progettazione e consulenza che si occupano della direzione lavori in ambiti complessi. Nel 2019 aveva fatturato poco meno di un milione di euro, dato consolidato nel 2020 (nonostante il Covid) e con pacchetto ordini per il prossimo biennio in crescita.

Nel curriculum aziendale Ipt Project ci sono costruzioni davvero imponenti, molte anche note perché di ambito pubblico e utilizzate da decine di migliaia di persone ogni giorno.

Alcuni esempi sono il nuovo polo logistico di Mogliano Veneto, nel Trevigiano, alla Sercam; il laboratorio test alla Baltur di Cento, in provincia di Ferrara; il polo logistico dell’Ali Spa a Padova; l’ampliamento del polo logistico di Pontedera, in provincia di Pisa; nel Padovano lo stabilimento produttivo di Industrialchimica, ad Arre, e di Fb Srl, a Cartura. Di interesse anche la ristrutturazione del Policlinico di Padova; la realizzazione del nuovo istituto primario “Scuola Negri” di Lozzo Atesino, nel Padovano come il Palaindoor, il palazzetto dell’atletica leggera di Padova o persino il Policlinico. Vanno citate infine la ristrutturazione a Bussolengo, nel Veronese, dello store di Globo e a Bassano del Grappa, nel Vicentino, del Conad nonché Bricoman / Globo ad Altavilla Vicentina.

Progetti come questi si realizzano solo con un know how aziendale molto verticale. Ipt Project opera infatti in ambiente Bim, metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. “E’ in grado di garantire l’ottimale interazione multidisciplinare tra la parte edile e quella impiantistica per arrivare a predisporre la mappa esaustiva degli elementi che compongono il progetto”, conclude Volpe. “I soci fondatori di Ipt Project hanno esperienze decennali nello sviluppo di grandi progetti e nella pianificazione di grandi strutture e per questo riusciamo a portare a termine anche i progetti più complessi”.