Forall-Pal Zileri verso la chiusura: il presidente della Provincia Rucco incontra i lavoratori

L'annuncio di avviare la procedura di cessazione dell'attività per lo stabilimento di Quinto Vicentino della Forall confezione spa, società collegata allo storico marchio di abbigliamento Pal Zileri, ha creato grande apprensione per tutto il territorio provinciale.

Il rischio che circa 400 posti di lavoro possano venire meno, ha mobilitato anche il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia Francesco Rucco che in questi giorni è a stretto contatto con la Regione Veneto.

Giovedì pomeriggio si è recato di persona a Quinto dove ha incontrato alcuni rappresentanti delle RSU che stanno dando vita ad un presidio di protesta e alcuni rappresentanti sindacali tra cui Daniele Zambon di Femcavi Cisl tessili: "Ho ritenuto doveroso dimostrare personalmente solidarietà e vicinanza, anche a nome di tutti i colleghi sindaci, a queste persone che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Dobbiamo fare di tutto per convincere la proprietà a non chiudere perchè questa è un azienda strategica per tutto il territorio, anche per il grande indotto che muove di conseguenza. Dopo il tavolo in Regione condivido l'appello di coinvolgere gli imprenditori a fare la loro parte perchè un marchio importante come questo, così ricco di storia e prestigio, non può essere lasciato morire. Quegli imprenditori che possono intervenire a sostegno e subentrare al posto di chi vuole abbandonare, si facciano avanti; avranno il nostro sostegno a tutti i livelli possibili".