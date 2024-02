Banana Bread: come preparare il delizioso Pane alla banana

Il Banana Bread Day il 23 febbraio, celebra un perfetto abbinamento di frutta e pane. Poche cose sono così confortanti come entrare in casa e annusare il profumo di dolci.

Il banana bread, radicato nella cultura anglosassone, è simile a un plumcake, è l'ideale per la colazione e rappresenta una soluzione golosa per utilizzare banane troppo mature. La base del banana bread è costituita da banane schiacciate, a cui si possono aggiungere ingredienti come gocce di cioccolato, noci o nocciole tritate per arricchire ulteriormente il sapore. Altre varianti includono l'aggiunta di frosting alla banana, cannella e caffè, cioccolato e mandorle, uvetta, pere e nocciole, zucca e noci, fragole o limone, offrendo un'ampia gamma di gusti per soddisfare ogni palato.

Ricetta del Banana Bread

Ingredenti: 450 g di polpa di circa 4 banane, 200 g di farina 00, 120 g di burro, 120 g di zucchero, 2 uova, ½ cucchiaino di cannella in polvere, 6 g di lievito in polvere per dolci, 3 g di bicarbonato, succo di limone quanto basta e un pizzico di sale fino.

Procedimento: inizia con la preparazione delle banane, sbucciale, tagliale a rondelle e aggiungi un po' di succo di limone per prevenirne l'annerimento. Schiaccia le rondelle con una forchetta fino a ottenere una purea. In un'altra ciotola, lavora il burro morbido a pezzetti con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo, poi incorpora le uova una alla volta, aggiungi un pizzico di sale e infine la purea di banane. Unisci la farina setacciata con il bicarbonato e il lievito, aggiungi la cannella e mescola fino a ottenere un impasto liscio. Versa l'impasto nello stampo da plumcake e cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 60 minuti. Verifica la cottura con la prova dello stecchino, poi lascia raffreddare il banana bread prima di sformarlo.

Il banana bread può essere gustato da solo o accompagnato da burro, burro d'arachidi o confetture. Per un tocco diverso, puoi aromatizzarlo con vaniglia al posto della cannella o arricchirlo con gocce di cioccolato, noci o mandorle tritate. Puoi conservarlo sotto una campana di vetro per alcuni giorni o congelarlo, intero o a fette, per gustarlo in seguito.