Vola dalla parete, grave una freeclimber

Sono gravi le condizioni di una donna volata per 5-6 metri da una parete della falesia di Lumignano. Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dal 118 di Vicenza, a seguito di un incidente nel settore sopra la chiesa, dove una 50enne di Venezia stava arrampicando assieme alla sorella, quando è caduta all'altezza del secondo rinvio sul primo tiro, finendo a terra e sbattendo la testa.

Sul posto è stato inviato l'elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato tecnico di elisoccorso ed equipe medica con un verricello, mente sopraggiungeva il personale sanitario dell'automedica di Vicenza e una squadra di sette soccorritori in supporto alle operazioni. La donna, che non era cosciente, è stata stabilizzata e imbarellata, per poi essere issata a bordo dell'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Vicenza con un sospetto trauma cranico. La sorella, sotto shock per quanto accaduto, è stata accompagnata dai soccorritori alla strada e affidata all'automedica, diretta in ospedale.