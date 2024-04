Viola il divieto di avvicinamento all'ex convivente: arrestato un 53enne

I di Thiene nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno arrestato un cittadino straniero di 53 anni, residente a Cornedo Vicentino, il cui atteggiamento aveva destato sospetto ai militari. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che nelle immediate vicinanze del luogo del controllo era presente l’abitazione presso la quale risultava domiciliata la ex convivente dell’uomo e alla quale lo straniero non può avvicinarsi essendo destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza. Il 53enne è stato pertanto arrestato in flagranza di reato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato presso il tribunale di Vicenza, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto disponendo per l’indagato l’obbligo di presentazione presso la caserma dell’Arma di Schio e il divieto di dimora nel comune di Thiene.