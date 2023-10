Avvolto dalle fiamme mentre brucia la carta, muore pensionato

Non c'è l'ha fatta Antonio Allegro, il pensionato 85enne che l'altro giorno è rimasto ustionato gravemente mentre bruciava un cumulo di cartacce nel campo di mais adiacente alla sua abitazione in strada di Polegge a Vicenza. L'uomo, a causa delle bruciature diffuse su tutto il corpo, è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale San Bortolo dove era stato ricoverato. Inutili i tentativi dei medici di salvagli la vita. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Il pensionato potrebbe infatti essere stato investito da un ritorno di fiamma, forse dopo aver usato un liquido infiammabile, oppure potrebbe essere finito nel rogo da lui stesso appiccicato dopo aver perso l'equilibrio.

Allegro è stato avvolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo nonostante l'arrivo immediato di un'ambulanza del Suem, partita appena è scattato l'allarme. I medici, all'arrivo, hanno realizzato la grave situazione in cui versava l'uomo, intubato e trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale berico. Le sue condizioni erano talmente critiche da impedire un trasferimento in un centro per grandi ustionati. Nonostante il lavoro dei medici per salvargli la vita, il pensionato non è riuscito a passare la notte.

