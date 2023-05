"Abbonati alla rivista della Polizia", non cadete nella rete: è una truffa

Negli ultimi giorni sono arrivate in Questura numerose segnalazioni di persone che vengono contattate telefonicamente da individui i quali, spacciandosi per poliziotti o avvocati, propongono la vendita di abbonamenti a riviste della Polizia di Stato, di Calendari o di gadget vari. Si tratta di una truffa che periodicamente si ripropone.

Dagli Questura berica arriva l'invito a non cadere nella rete: "Ricordiamo che l’unica rivista ufficiale della Polizia di Stato è il mensile Poliziamoderna, il cui abbonamento annuale non viene assolutamente promosso per telefono. La Polizia di Stato e i suoi appartenenti non propongono abbonamenti, né per telefono né di persona, non vendono beni e non chiedono denaro. Mai acconsentire a proposte che non rispettino le procedure previste dai canali ufficiali e, nel caso in cui abbiate dei dubbi, chiamate il 113".

Qualora veniste contattati da questi truffatori, denunciate l'accaduto.