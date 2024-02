La relazione sentimentale su Tiktok è una truffa, spillano 10mila euro alla vittima: tre denunciati

Tre persone denunciate in stato di libertà per truffa online “Romance Scam”. Lo scorso gennaio, presso la stazione carabinieri di Schio, un uomo di mezza età ha raccontato che, nelle settimane precedenti, aveva stretto una amicizia sulla piattaforma social Tiktok con una sedicente donna con la quale ha creato una vera e propria relazione virtuale. La donna, che raccontava di vivere all’estero, dopo aver prospettato di raggiungere l’uomo in Italia, ha richiesto l’invio di somme di denaro al fine di poter sostenere il viaggio, ottenendo così circa 10mila euro. Ottenuto il denaro, la donna ha cessato ogni forma di contatto con la vittima. Le indagini condotte dai carabinieri di Schio hanno consentito di individuare tre persone, autori della truffa, tutti di nazionalità nigeriana e di età compresa tra i 24 e i 35 anni, residenti in Italia, che sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso.

Si tratta di un classico caso di truffa definita Romance Scam (truffa romantica), un raggiro che va a colpire la sfera dei sentimenti, ferisce il desiderio di felicità, lasciando nella vittima l’amaro in bocca per essere stati manipolati nel peggiore dei modi. In generale, i truffatori contattano la vittima sui social, inviando una richiesta di amicizia e utilizzando immagini di uomini o donne molto avvenenti che si presentano spesso come imprenditori o militari in servizio in Paesi territori di guerra, o comunque con posizioni lavorative di alto livello, e che fanno credere alla vittima di essere single, vedovi o separati.

Iniziano i primi scambi di messaggi che si intensificano nel tempo arricchendosi di particolari sempre più intimi sulla propria vita. Si comincia così a creare un legame con il truffatore. Dopo aver instaurato questo falso rapporto di “amicizia” virtuale, i truffatori cominciano a chiedere denaro, accampando una serie di motivazioni fantasiose legate a gravi motivi di salute o alla voglia di acquistare i più svariati titoli di viaggio per raggiungere la vittima, incontrarla e, perché no, comprare una casa dove vivere insieme. La vittima di turno, che ormai dipende emotivamente da quel legame e da quei messaggi, pensa che il suo interlocutore provi un sincero sentimento nei suoi confronti, che si trovi veramente in difficoltà, iniziando pertanto ad assecondare le richieste con l’invio di denaro.

Tik Tok

signore di mezza età

10mila euro

tra ottobre