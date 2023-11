Sventa rapina al furgone pieno di sigarette, tabaccaio ferito

Li ha visti armeggiare sulla porta del suo furgone che trasportava un carico di sigarette ed è intervenuto affrontando i malviventi che sono fuggiti lasciando stare il bottino. È accaduto nei giorni scorsi a Cornedo Vicentino. Il commerciante, titolare di una tabaccheria a Valdagno, si era recato ai Monopoli di Stato di Vicenza per far rifornimento di sigarette. Al rientro, verso le 11, si è fermato in banca a Cornedo parcheggiando il mezzo nel piazzale di fronte al Credito Cooperativo di Vicenza e Verona lungo la provinciale 246. Nell'entrare in banca l'uomo ha lanciato un'occhiata al furgone scorgendo due uomini che stavano cercando di aprire il furgone.

A quel punto, armato di coraggio, è corso verso di loro affrontandoli, facendoli desistere dal loro scopo e salvando il carico. Nella colluttazione il tabaccaio è però rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del "San Lorenzo", rimediando una prognosi di due settimane. La vittima si è poi recata dai carabinieri di Valdagno per fare denuncia. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri.