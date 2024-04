Tentata rapina al Decathlon di Padova, arrestata una coppia di vicentini

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentata rapina in concorso un 26enne ucraino in Italia senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Monte di Malo, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili. I fatti si son verificati nel corso della mattinata presso l’esercizio commerciale “Decathlon” di via Venezia a Padova. La coppia,una volta entrata nel negozio ha iniziato a passeggiare lungo gli scaffali ma dopo alcuni minuti si son diretti verso l’uscita facendo attivare le barriere antitaccheggio e sono stati fermati dal vigilantes.

I giovani una volta scoperti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, hanno iniziato a spintonare l’addetto alla vigilanza che nel frattempo ha contattatola linea del 112. I carabinieri, giunti subito sul posto, sono riusciti a calmare i due complici: sottoposti a perquisizione personale hanno trovato occultati nella tasca dei pantaloni del 26enne capi di abbigliamento del valore di 13 euro.

La merce rinvenuta è stata restituita all’avente diritto mentre i due arrestati dovranno rispondere del loro gesto all’Autorità patavina.