Tenta di investire la ex con l'auto, 38enne finisce in carcere

I carabinieri di Piovene Rocchette e quelli di Schio hanno arrestato in flagranza di reato D.F., 38enne, per l’ipotesi di reato di atti persecutori. Nel pomeriggio di sabato scorso, i militari sono intervenuti in un comune della Valle dell’Astico, su segnalazione di una donna che aveva riferito di aver notato, appostato nei pressi del luogo di lavoro, il proprio ex-fidanzato, a carico del quale aveva già nei mesi precedenti presentato una denuncia per atti persecutori, a cui era conseguita l’attivazione di un codice rosso.

Dopo il termine della relazione di convivenza con la donna, durata alcuni anni, l’uomo non si era rassegnato e aveva cominciato a effettuare ripetute telefonate intimidatorie nonché inviato messaggi minacciosi. Dalle indagini è emerso che quel pomeriggio l’uomo, poco prima dell’intervento dei militari, si era dapprima appostato in macchina nei pressi del luogo di lavoro della donna, per poi profferire delle frasi minacciose nei suoi confronti. A un certo punto l’uomo, risalito in macchina, si è diretto ad alta velocità verso la persona offesa tentando di investirla.

Le pattuglie intervenute, hanno condotto l’uomo in caserma e, al termine degli accertamenti, arrestato e poi condotto in carcere a Vicenza dopo la convalida del fermo da parte del gip.