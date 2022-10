Madre e figlia tagliano la rete di recinzione ed entrano nel cortile di una casa, il proprietario le scopre e chiama i carabinieri

Entrano in una proprietà privata di notte tagliando la rete di recinzione. Due donne, K.R. di 41 anni nomade senza fissa dimora e K.E. sedicenne, sono state fermate dai carabinieri dopo che un cittadino ha allertato il 112. L'episodio è accaduto nella notte del 20 ottobre in via Roma a Villaverla. Un residente, dopo aver sentito i suoi cani abbaiare, è uscito nel cortile di casa e ha scorto nell’oscurità delle persone fuggire attraverso la rete di recinzione facendo perdere le tracce sulla vicina via Rovereto.

In zona si è portata una pattuglia di militari in borghese che, grazie alla descrizione e alle indicazioni ricevute dall’operatore della centrale operativa, hanno bloccato poco distante dall’abitazione, le due donne di origine rom, mamma e figlia, le quali assieme a altri due complici datisi alla fuga, avevano tagliato la rete di recinzione dell’abitazione con attiguo ricovero attrezzi agricoli, praticando due fori che erano serviti poi per la fuga.

A quel punto le due sono state accompagnate in via Lavarone per i conseguenti accertamenti e le incombenze di rito. Dalla successiva denuncia sporta dal proprietario di casa si i militari hanno appreso che lo stesso, già nel fine settimana precedente e precisamente la notte tra il 15 e 16 ottobre, aveva subito il furto di una motosega e di un decespugliatore asportati da ignoti sempre nella sua abitazione, i cui malfattori avevano adottato le stesse modalità per entrare nelle pertinenze, tagliando sempre la rete di recinzione.

Le indagini sono ancora in corso per definire i vari dettagli della vicenda e accertare se i due eventi possono essere collegati tra loro. Le due donne saranno poi denunciate in stato di libertà per il reato di furto in abitazione alla Procura della Repubblica di Vicenza e alla procura minorile di Venezia.