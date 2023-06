Si perdono sul valico a 1500 metri, due escursioniste vicentine recuperate dai pompieri

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta lunedì sera per il salvataggio e il recupero di due escursioniste vicentine in difficoltà nella località "Passo la Fara", un territorio situato al confine tra i comuni di Leonessa e Rivodutri. Le due donne, provenienti dall'Umbria, stavano seguendo l'itinerario religioso del "Cammino di San Benedetto" a tappe.

Nel tardo pomeriggio, dopo aver raggiunto la cima del valico a quota 1.500 metri, le due escursioniste sono state sorprese da un violento temporale seguito da foschia e nebbia fitta. Le condizioni meteorologiche avverse hanno fatto perdere loro ogni riferimento e hanno smarrito il sentiero, perdendo l'orientamento. I Vigili del Fuoco, utilizzando strumenti tecnici di geolocalizzazione, sono riusciti a individuarle e raggiungerle in una radura boscosa nelle vicinanze. Successivamente, le donne sono state scortate in sicurezza presso la struttura ricettiva in cui avrebbero dovuto concludere la tappa, interrotta a causa del maltempo.