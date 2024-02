Si fanno accreditare i soldi per l'acquisto di un'auto: ma era una truffa

Una vicentina nei guai per una truffa scoperta dai carabinieri di Latina: si tratta dell'acquisto di un'auto pubblicizzata su un sito internet, per la quale un uomo di 38 anni, residente nel capoluogo pontino, era stato indotto a pagare la somma di 780 euro a titolo di acconto.

Peccato che, dopo aver accreditato la somma richiesta su una prepagata intestata a uno dei due truffatori, l'acquisto del veicolo non si sia mai perfezionato. Accortosi della truffa, al malcapitato non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri e denunciare l'accaduto. I militari hanno avviato un'attività investigativa e sono riusciti a risalire ai truffatori. Si tratta di una donna di 43 anni residente ad Altavilla Vicentina e di un uomo di 23 anni di Mozzanica, in provincia di Bergamo. Per entrambi è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di truffa.