Tentano di rubare tre telefoni cellulari, un arrestato e un denunciato

Domenica pomeriggio, nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, gli agenti della Volante sono intervenuti presso un negozio del centro commerciale Palladio, dove erano stati segnalati tre soggetti, intenti a rubare telefoni cellulari in esposizione.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori di polizia, è stato arrestato, per tentato furto aggravato, il trentenne cittadino georgiano B.S, già gravato da numerosi precedenti di polizia e proveniente da Bolzano, in quanto trovato in possesso di tre telefoni cellulari, ai quali aveva strappato le placche anti taccheggio, per un valore totale di oltre mille euro.

In loco è stato inoltre indagato in stato di libertà un complice trentunenne, georgiano, in regola con il permesso di soggiorno, anch’egli residente a Bolzano, per rispondere in concorso con il primo dello stesso reato.

Attualmente sono in corso indagini volte a individuare un presunto terzo complice, che è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della Volante. Nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre ulteriori misure.