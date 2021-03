Ruba l'incasso a un commerciante: foglio di via e denuncia

Dal furgone di un commerciante a San Vito di Leguzzano, in via Roma, alle ore 16:40 di venerdì 22 gennaio 2021 era stata asportata una cassettina metallica contenente la somma di circa 400 euro in banconote e monete. Appresa la notizia, il sindaco di San Vito ha attivato la polizia locale "Alto Vicentino" per le indagini del caso.

Dalla comparazione delle immagini della videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe, la polizia locale ha identificato l'autore del furto in A.I., 26enne residente a Torrebelvicino ma di fatto nomade. Il ladro, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato denunciato in procura con contestuale richiesta alla questura di emettere la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di San Vito di Leguzzano per tre anni.

Nei giorni scorsi il questore ha emesso il provvedimento richiesto, che, nel giorno seguente, è stato notificato al destinatario. Qualora il soggetto ritornasse a San Vito in violazione dell'ordinanza, verrà denunciato con una pena da 1 a 6 mesi di arresto.