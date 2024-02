Ospite violento pretende di essere accolto alla Caritas, i volontari lo rifiutano: 34enne dà in escandescenze

Nella notte tra giovedì e venerdì gli agenti della Squadra “Volanti” hanno arrestato A.D., 34enne cittadino mauritano, pluripregiudicato, senza fissa dimora.

L'arresto è scattato dopo l'intervento della polizia nella serata di giovedì alla Caritas di contrà dei Torretti. Uno dei volontari ha chiesto l'intervento del 113 riferendo di un soggetto violento che, malgrado fosse stato più volte allontanato, continuava a creare disturbo, inveire contro i volontari stessi e mantenere un comportamento violento.

Un primo intervento è stato effettuato intorno alle 20, quando il 34enne aveva chiesto di essere accolto per la notte, ma essendo stato riconosciuto dai volontari come persona violenta già ospite della Caritas, si era visto rifiutare l’accoglienza. A quel punto il 34enne ha iniziato ad inveire anche contro gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, che l'hanno quindi allontanato.

Tre quarti d'ora dopo però, il 34enne si è ripresentato alla Caritas urlando al fine di farsi accogliere o altrimenti non avrebbe permesso il riposo degli altri ospiti e dei privati cittadini che abitano nelle vicinanze. Gli agenti sono quindi tornati sul posto notando che l'uomo oltre a sbraitare, era intendo a colpire il portone d’ingresso della Caritas. È stato quindi fermato e portato in Questura. Dal controllo della Banca Dati delle Forze di Polizia, è risultato avere a suo carico diverse denunce/querele, per tante delle quali è anche stato condannato. Il 34enne è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio, molestia alle persone ed accompagnato all’esterno.

Denuncia che ha portato l'uomo ad inveire con sfregio contro gli agenti presenti all’interno della Questura ed approfittando della presenza di alcune transenne presenti all’esterno della cancellata, ne spostava una al centro della strada. Gli agenti hanno tentato di rabbonirlo ma l'uomo ha iniziato a minacciarli di morte resistendo ancora una volta per evitare di rientrare negli Uffici della Questura. Gli agenti sono riusciti a contenerlo e a dichiararlo in arresto per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale.

Processato per direttissima, si è visto convalidare l’arresto e disporre la misura dell’obbligo di firma alla Polizia giudiziaria.