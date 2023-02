Scarica i rifiuti a bordo strada e poi gli dà fuoco: individuato il responsabile

Gli agenti della Polizia locale di Marano Vicentino hanno Identificato e sanzionato il responsabile di uno scarico di rifiuti avvenuto a inizio febbraio tra via San Fermo e via Molette

Lo scarico era stato segnalato all’Urp del Comune e parte dei rifiuti, inoltre, era stata incenerita. Degli indizi trovati sul posto hanno permesso alla Polizia locale di risalire al responsabile, sanzionandolo con una multa, come previsto dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti: 500 euro per lo scarico abusivo; 100 euro perchè il responsabile non è residente a Marano Vicentino; altri 500 euro per l’abbruciamento dei rifiuti.