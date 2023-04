Rapinatore pluripregiudicato espulso e rimpatriato in Albania

Un pericoloso pregiudicato di nazionalità albanese, già detenuto in carcere a Vicenza in quanto ritenuto un soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi che traeva mezzi di sostentamento da attività criminali in particolare contro il patrimonio e contro la persona, nonché individuo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato espulso da terrorio italiano.

L’uomo, G.D., 30enne nato in Albania e residente a Schio, stava finendo di scontare la pena di 2 anni e 1 mese per aver commesso, nel maggio 2021 ed in concorso con altri complici, una rapina aggravata con lesioni ai danni di un cittadino pakistano.

Durante la sua permanenza in Italia aveva commesso numerosi reati, di varia natura e gravità, che gli avevano fatto accumulare svariate denunce e misure di prevenzione. In una occasione, a seguito di una indagine compiuta dalla Polizia di Stato era stato ritenuto responsabile di truffa via internet legata all’acquisto di auto di lusso; inoltre, era stato identificatoalla guida di un veicolo privo di patente ed era stato denunciato più volte per essersi rifornito a pompe di benzina senza pagare.

L’Ufficio Immigrazione della Questura, al fine di effettuare il rimpatrio dell’albanese, in assenza di altri documenti validi per l’espatrio aveva ottenuto dal Consolato Generale della Repubblica di Albania il lasciapassare necessario.

Nella giornata di lunedì l’uomo è stato prelevato dagli agenti di Polizia in carcere e, su disposizione del questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, trasferito all’Aeroporto di Roma Fiumicino da dove, già nel corso della stessa serata, con un dispositivo di scorta internazionale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, è stato scortato in aereo a Tirana e consegnato alle Autorità di Polizia albanesi.

“Il rimpatrio sistematico di cittadini extracomunitari con a proprio carico precedenti penali di particolare gravità rappresenta una delle priorità della azione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza – ha ribadito il questore Sartori –. Ciò consente, da un lato, di sradicare dal nostro territorio soggetti che hanno fatto delle attività delinquenziali, oltre che un abituale modo di vita, la propria esclusiva fonte di reddito e, dall’altro, di evitare che contesti simili, qualora tollerati, diventino un pericolo sistematico per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.