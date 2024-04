Rapinano un automobilista e poi fuggono, arrestati dalla polizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 1:50, alcuni residenti della zona di Piazza Bologna a Vicenza, utilizzando la linea di emergenza 113 della questura, hanno segnalato degli insistenti rumori e schiamazzi da parte di ignoti, provenienti dal vicino parcheggio. Appena giunto sul posto, una volante della polizia ha notato la presenza di tre persone intente a trattenere un altro uomo all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata in via Verdi, con l’evidente intento di sottrarre qualcosa al conducente. Alla vista dei poliziotti, i tre malfattori si sono allontanati rapidamente a piedi verso il centro di Campo Marzo, mentre l’autista del veicolo si è dato anch’egli alla fuga a bordo della vettura.

L’auto in fuga è stata inseguita dai poliziotti e fermata a poca distanza in viale Roma, mentre un altro equipaggio della questura, giunto sul posto, ha visto tre individui nascosti tra le siepi di Campo Marzo, i quali, vedendo gli agenti, hanno cercato di fuggire a piedi ma sono stati immediatamente fermati dai poliziotti, anche con l’ausilio di un equipaggio dei carabinieri, arrivato sul luogo. I tre fuggitivi sono stati quindi bloccati e trovati in possesso di due grossi bastoni in ferro (della lunghezza di 45 centimetri e 96 centimetri) in precedenza utilizzati per portare a termine i propri intenti criminosi. Le armi improprie sono state sequestrate dagli agenti. L'uomo a bordo dell’autovettura in fuga, vista la presenza dei poliziotti, si è tranquillizzato e ha dichiarato – sporgendo denuncia per l’accaduto – di essersi fermato nella zona del Park Verdi per un improvviso bisogno fisiologico ma è stato subito accerchiato dai tre uomini che prima gli han chiesto una sigaretta e poi con insistenza anche del denaro.

Al rifiuto della vittima di consegnare loro il denaro richiesto, l'uomo ha cercato di ripararsi in auto per allontanarsi ma è stato inseguito dai tre malviventi che lo hanno aggredito per impossessarsi di 20 euro che aveva in tasca. Durante l'aggressione, il malcapitato, un cittadino italiano del 1976, residente in provincia di Padova, ha subito una lieve escoriazione alla mano.

I tre autori della rapina (M. H. cittadino del Ghana del 2000, I. O. cittadino nigeriano del 1992, S. J. cittadino nigeriano del 1996), tutti con vari precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro la persona o contro il patrimonio (uno di questi già destinatario di un Foglio di Via dal comune di Vicenza, evidentemente violato e per questo anche denunciato, e un altro sottoposto alla misura della libertà vigilata anch’essa violata), sono stati arrestati dalla polizia e trasferiti in carcere a Vicenza.

Secondo la polizia, nonostante le dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla persona offesa, è comunque ipotizzabile che il vero motivo della sosta in Campo Marzo fosse l’intenzione di acquistare dello stupefacente in orario notturno. Sono anche in corso ulteriori accertamenti sui tre soggetti: almeno un paio di loro potrebbero essere gli autori di analoghi fatti criminosi recentemente registrati, specie in orario notturno, nella zona di Campo Marzo e Viale Verona.