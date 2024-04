Furto in negozio, esercente rincorre il ladro e viene picchiato

Nella tarda mattinata di sabato scorso, alla centrale operativa dei carabinieri di Schio è arrivata una richiesta di intervento per un furto consumato in un esercizio commerciale.

Un giovane aveva rubato un paio di scarpe da ginnastica, rimuovendo la placca antitaccheggio e, prima di dileguarsi, è stato fermato nel parcheggio dal responsabile dell’esercizio che, nel tentativo di fermarlo è stato colpito al collo dal malvivente, senza riportare lesioni. Alla scena ha assistituo un avventore di un bar che ha soccorso l'esercente, cercando di bloccare il giovane che, a sua volta, ha reagito estraendo dalla tasca dei pantaloni un coltello e, con fare minaccioso, ha costretto i presenti a scappare.

Il giovane è quindi salito in sella di una bici da donna di colore azzurro e si è dileguato.

I carabinieri, nel giro di qualche minuto, anche grazie ad una tempestiva segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, le pattuglie hanno intercettato il ladro in via Strasseggiare. Perquisito, è stato trovato in possesso di una tronchesina, utilizzata verosimilmente per rimuovere il dispositivo antitaccheggio, nonché due coltelli rispettivamente con lame lunghe 7 e 4 cm e ovviamente le scarpe oggetto di furto.

Il giovane, privo di documenti, è stato portato al comando di via Maraschin e sottoposto ad accertamenti identificativi a mezzo rilievi dattiloscopici. Le immediate indagini hanno accertato che anche la bicicletta trovata nella disponibilità del giovane era stata precedentemente a Schio, tra il 27 ed il 30 marzo, dinanzi alla stazione Ferroviaria. La bici è stata quindi riconsegnata alla legittima proprietaria.

Al termine degli accertamenti, L.M.J. 27enne libanese è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo di armi e ricettazione e, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, è stato portato in carcere a Vicenza.