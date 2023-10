Rapina con la mazza da baseball in cartoleria, arrestati i responsabili

I carabinieri hanno arrestato i sospettati della rapina alla cartolibreria Gianotti di via Borgo Casale messa a segno nella mattinata dello scorso 25 settembre. Nella giornata di martedì i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Saad Belkhadem, ventottenne, senza fissa dimora, pregiudicato, già recluso presso il carcere di Vicenza. Nel corso della mattinata di mercoledì, invece, le manette sono scattate ai polsi del secondo destinatario del provvedimento. Si tratta di Oscar Gecchele, ventottenne italiano, anch’egli senza fissa dimora e pregiudicato. Quest’ultimo è stato rintracciato in via Gorizia.

La mattina del 25 settembre due persone, armate di mazza da baseball, erano entrate all’interno dell’esercizio commerciale e, dietro minaccia, avevano sottratto al titolare circa 1.600 euro in contanti e uno zainetto. Le indagini degli investigatori, svolte in collaborazione con la polizia di Stato, si sono concentrate sulla raccolta di testimonianze rilasciate soprattutto dagli altri commercianti della zona e la visione di diversi filmati di telecamere, anche private, installate nelle zone vicine al luogo del fatto.

Gli elementi raccolti dagli operanti hanno così consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due giovani. Gecchele è stato associato nel carcere ove già si trovava Belkhadem , il quale risulta indiziato di aver partecipato anche alla rapina del 19 settembre ai danni della pasticceria “Sorarù” di piazzetta Palladio e per questo, dopo qualche giorno, era stato tratto in arresto dalla questura di Vicenza.