Rapina una tabaccheria e fugge in bici, 17enne individuato e arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Schio hanno arrestato un 17enne del luogo per le ipotesi di reato di rapina aggravata e detenzione di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio del 18 aprile scorso, su richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, la centrale operativa ha inviato con urgenza due pattuglie presso una tabaccheria/edicola di Magrè, dove poco prima un giovane, con il volto in parte travisato da una sciarpa e cappuccio, sotto minaccia di un coltello si faceva consegnare dall’esercente del denaro contenuto in cassa (circa 250 euro).

Preso il denaro, il giovane è uscito immediatamente dall’esercizio e, nel tentativo di dileguarsi a bordo di una bicicletta, è stato inseguito dal tabaccaio che in un primo momento è riuscito a bloccarlo ma subito dopo è caduto a terra riportando una lieve ferita a un braccio. Il rapinatore ha abbandonato quindi la bicicletta ed è riuscito a dileguarsi a piedi, perdendo a terra alcune banconote che poco prima aveva asportato, che sono state recuperate dalla vittima.

Le indagini dei carabinieri hanno consenti di individuare l’autore della rapina, un giovane 17enne del luogo. Immediata la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo che, all’atto dell’intervento dei militari, indossava ancora gli stessi indumenti che aveva durante il colpo. La perquisizione ha consentito inoltre di rinvenire e sequestrare circa 32 grammi di stupefacente del tipo hashish e un bilancino di precisione digitale. Dinanzi all’evidenza dei fatti, il giovane ha condotto i carabinieri nel luogo dove aveva nascosto il coltello (con lama di sette centimetri) che veniva sequestrato. Al termine delle formalità il minore è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, condotto presso l’istituto penale minorile di Treviso in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip del tribunale per i minorenni.