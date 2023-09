Ennesima rapina in negozio, titolare minacciato con una mazza da baseball

Ennesima rapina violenta a Vicenza. È accaduto ieri, lunedì 25 settembre, alla luce del sole, l’ennesimo attacco violento e insensato ad un onesto commerciante. Un colpo a volto scoperto, si sono finti clienti ma al momento di pagare hanno estratto una mazza da baseball minacciando il titolare del negozio.

L’evento accade giusto una settimana dopo un’altra rapina di gravità maggiore, perché violenta, contro il titolare della pasticceria Sorarù.

"La questione della sicurezza - spiega Flavio Convento, vice Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale - è ormai da tempo in primo piano, con l’accumularsi di eventi che nella maggioranza dei casi vanno a minare la sicurezza dei cittadini e degli esercenti. Non è ammissibile che nel periodo storico in cui ci troviamo, costellato di incertezze e difficoltà per tutti i cittadini e in particolar modo per le attività degli esercenti, continuino ad accumularsi nuovi pericoli e preoccupazioni".

"Il tema della sicurezza a Vicenza è un tema molto caldo - continua - il lavoro e l’impegno delle Forze dell’ordine è evidente e noi, come associazione di categoria, cercheremo di collaborare il più possibile per agevolare il loro compito. È anche evidente che qualcosa, in questa città, debba cambiare. Sosteniamo l’idea dell’amministrazione nel coinvolgere più personale possibile per mantenere l’ordine pubblico ed il controllo capillare delle strade di Vicenza e provincia, in particolar modo per il centro città. Il nostro supporto va anche agli esercenti vittime di queste violenze, con l’augurio di riprendersi al più presto".